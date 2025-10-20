Euroopa Liidu riigid nõustusid Vene gaasi ja nafta impordikeeluga

Euroopa Liit on pikalt üritanud keelata Vene energiakandjate importi, seni pole see peamiselt Slovakkia ja Ungari vastuseisu tõttu õnnestunud. Nüüd leidsid energeetikaministrid piisava üksmeele.

"Hiljemalt 2028. 1. jaanuariks peab olema Vene energiakandjate import lõpetatud. See puudutab nii maagaasi, LNG-d, see puudutab ka naftat," ütles energeetika - ja keskkonnaminister Andres Sutt.

Slovakkia ja Ungari jäid siiski vastu. Kuid uus keeld tehti kaubandusmeetmena ehk erinevalt sanktsioonidest ei nõudnud see ükshäälset toetust. Sisuliselt lõigatakse läbi nende kahe riigi võimalused Vene energiat osta.

"Kus iganes punktis see energiakandja Euroopa Liitu siseneb – seal punktis kontrollitakse. Kontroll toimub ikka Euroopa Liitu sisenemisel, mitte sellel hetkel, kui see liigub ühest liikmesriigist teise," lausus Sutt.

Keeld on järk-järguline. Uus LNG ja torugaasi import keelatakse juba tuleva aasta algusest. Juba olemasolevate lühiajaliste lepingute põhjal import peab lõppema suvel ning keeld pikaajalistele lepingutele hakkab kehtima 2028. aasta algusest. Enne lõplikku otsust on vaja veel Euroopa parlamendiga leida ühisosa.

"Meil on vaja kokkulepet ja ma tõesti usun, et minu head kolleegid Euroopa Parlamendis mõistavad seda, et meil on vaja otsust nii kiiresti kui võimalik," ütles Taani kliimaminister Lars Aagaard.

Parlament sooviks veel kiiremat keeldu, kuid eesistujariik Taani loodab, et kompromiss saavutatakse enne aasta lõppu. Sõltuvus Vene tuumakütusest jäi praegu veel lahenduseta.

"Tuumakütust imporditakse Euroopasse suurusjärgus miljard eurot aastas. See on vähem märkimisväärne, aga meie plaan on siiski saavutada 100-protsendine iseseisvus. Ma esitan ka ettepaneku sellest sõltuvusest loobumiseks," lausus Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Dan Jorgensen.