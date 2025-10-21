Ehitushinnad tõusid mullu kolmanda kvartaliga võrreldes 1,7 protsenti

Statistikaameti andmetel tõusis ehitushinnaindeks kolmandas kvartalis võrreldes teise kvartaliga 0,2 protsenti ja võrreldes 2024. aasta sama ajaga 1,7 protsenti. Enim mõjutas indeksi tõusu ehitusmaterjalide kallinemine.

"Kolmandas kvartalis mõjutas ehitushinnaindeksit võrreldes mullu sama ajaga eelkõige materjalide kaheprotsendiline hinnatõus. Tööjõu ja ehitusmasinate hinnad tõusid aga mõlemal juhul 1,2 protsenti," ütles statistikaameti juhtivanalüütik Ülo Paulus.

Selle aasta teise kvartaliga võrreldes suurenesid kulutused tööjõule 0,4 protsenti, materjalid kallinesid 0,3 protsenti ja mehhanismide kasutamiskulud vähenesid 0,6 protsenti.

"Masinate kasutamise hinnalanguse taga oli eelkõige kütusehindade korrektsioonist tulenev kokkuhoid ja materjalide hinnatõusu toetas enim betoon- ja puittoodete kallinemine," selgitas Paulus.

Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeks tõusis selle aasta kolmandas kvartalis võrreldes teise kvartaliga 0,3 protsenti ja võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga 1,9 protsenti.

Ehitustegevuse maksumuse muutust väljendava ehitushinnaindeksi andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.