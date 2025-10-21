X!

Von der Leyen üritab tuua kõhklevad riigid 2040. aasta kliimaeesmärgi taha

Ursula Von der Leyen
Ursula Von der Leyen Autor/allikas: SCANPIX/AFP/LUDOVIC MARIN
Euroopa Komisjon tahab teha 2040. aasta kliimaeesmärki liikmesriikide jaoks vastuvõetavaks ning komisjoni president Ursula von der Leyen saatis kirja liikmesriikidele. Von der Leyen kaitses 2040. aasta kliimaeesmärki, kuid pakkus ka mitmeid järeleandmisi.

Euroopa Komisjon soovib vähendada 2040. aastaks süsinikuheidet 90 protsenti võrreldes 1990. aastaga. Kokkuleppe saavutamine aga venib, kuna liikmesriigid otsustasid möödunud kuul, et eesmärke tuleb arutada riigijuhtide tasemel. Riigijuhid arutavad neljapäeval kliima ja konkurentsivõime vahelisi seoseid.

Esmaspäeval saatis von der Leyen aga riigijuhtidele kirja, et tagada liikmesriikide toetus uuele kliimaeesmärgile. Ta kaitses 2040. aasta kliimaeesmärki ning rõhutas, et Euroopa vajab konkurentsivõime säilitamiseks dekarboniseeritud majandust, vahendas Politico.

"Kui meie eesmärk on tugev, vastupidav, jätkusuutlik ja uuendusmeelne majandus, siis lahenduseks ei ole dogmaatiline klammerdumine oma olemasolevate ärimudelite külge, olenemata nende varasematest edusammudest. Et EL-i majandus saaks õigustatud koha maailmamajanduses, peame olema nende seas, kes juhivad vastust meie aja väljakutsetele," kirjutas von der Leyen. 

Ta hoiatas ka Hiina kasvava domineerimise eest puhta tehnoloogia ja toorainete valdkonnas. Siiski pakkus von der Leyen ka mitmeid olulisi järeleandmisi. Selle raames lubatakse riikidel 2040. aasta eesmärgi täitmiseks osta kuni kolme protsendipunkti ulatuses süsinikukrediiti teistelt riikidelt. 

Selline samm võimaldaks liikmesriikidel osa eesmärgist täita rahvusvaheliste süsinikukrediitide kaudu. Selle raames ei pea liikmesriigid 2040. aasta eesmärki saavutama üksnes riigisiseste jõupingutuste abil. 

"Osa eesmärgist, komisjoni ettepanekus sisalduvast kolmest protsendist, mida ministrid edasi arutavad, on saavutatav kvaliteetsete rahvusvaheliste krediitidega. Meie riigisisene eesmärk võib olla madalam kui 90 protsenti, kui seda kompenseerivad sarnased vähendused väljaspool EL-i," seisab kirjas. 

Von der Leyen vastas ka liikmesriikide valitsuste nõudmisele kohandada EL-i  uut transpordi ja kütte süsiniku hinda. Politico teatel oli tegemist algusest peale vastuolulise plaaniga, kuna suurendab tarbijate kulutusi. Von der Leyen kirjutas, et teisipäeval teatab kliimavolinik Wopke Hoekstra konkreetsetest muudatustest, mis käsitlevad muret liiga kõrgete hindade pärast. 

Seejärel osutas ta eelseisvatele muudatustele, mis puudutavad metsanduse ja maakasutuse ehk LULUCF-i eesmärke. Mitmed riigid on teatanud, et ei suuda LULUCF eesmärke täita. 

"Me näeme juba väljakutseid, millega paljud teist silmitsi seisavad. Töötame pragmaatiliste lahenduste kallal nende väljakutsete leevendamiseks kehtiva LULUCF-regulatsiooni raames," kirjutas von der Leyen. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

