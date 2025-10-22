X!

Klaas: ma ei kujutaks ette, et Michal tuleks mulle ütlema, mida Tartus teha

Eesti
Urmas Klaas.
Urmas Klaas. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Reformierakonna Tartu linnapeakandidaat Urmas Klaas kommenteeris Isamaa esimehe Urmas Reinsalu soovitust Tartu linnapeakoht ikkagi Isamaale jätta, öeldes, et ta ei kujutaks ette, et Reformierakonna juht Kristen Michal tuleks teda Tallinnast õpetama, kuidas Tartus asju teha.

Kuigi Isamaa ja Reformierakond leppisid teisipäeval kokku, et linnapea positsiooni täidab loodavas koalitsioonis Reformierakond ja volikogu esimehe positsiooni Isamaa, ütles Isamaa esimees Urmas Reinsalu kolmapäeva hommikul, et see otsus tuleks ümber vaadata.

Urmas Klaas ütles ERR-ile, et erakondade piirkonnad peaksid olema oma otsustes vabad.

"Ma ei kujuta ette, et Kristen Michal erakonna esimehena tuleb mulle ütlema ja tungivalt õpetama, kuidas ma peaksin Tartu piirkonda juhtima ja kuidas läbirääkimisi pidama. Ikkagi meie oleme siin Tartus kandideerinud, meie oleme siin Tartus sellise tulemuse saanud ja see on meie vastutus ja vabadus teha siin otsuseid. Ma olen seda meelt, et meie peame ikkagi läbi rääkima Tartus Isamaa erakonnas valitud inimestega ja mitte Urmas Reinsaluga," kommenteeris Klaas.

Kolmapäeval toimunud kõnelustel osalesid Klaasi sõnul Isamaa poolt Kaspar Kokk, Joel Luhamets ja Priit Humal, Reformierakonna poolt, Urmas Klaas, Toomas Kapp ja Martin Pekk.

Klaas ei osanud öelda, miks kolmapäevastelt kõnelustelt Tõnis Lukas puudus.

Ta ütles, et päevakorras olid koalitsioonikõneluste struktuur ja osaliselt jõuti arutada ka haridusteemasid. "Millised teemad, millises järjekorras, millistel kuupäevadel. Otsustasime kindlasti kaasata koalitsioonikõnelustele esindajaid meie fraktsioonidest vastavalt fraktsiooni liikmete teemadele, et teemad saaksid asjatundlikult kaetud, et fraktsiooni liikmed oleksid kõnelustel esindatud ja leppisime kokku, et vajadusel kaasame ka eksperte fraktsioonide väliselt," andis Klaas ülevaate.

Klaasi sõnul leppisid nad Isamaaga kokku, et soovivad koalitsioonilepingu valmis saada 10. novembriks.

Osapooled kohtuvad uuesti neljapäeval ja siis on kavas haridusteemad.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

