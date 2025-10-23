X!

Sõerd ja Võrklaev suunaks 14 miljonit kliimaministeeriumi raha mujale

Eesti
Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev
Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Lisaks opositsiooni 39 muudatusettepanekule esitasid kolmapäeva õhtul olnud tähtajaks oma muudatusettepanekud tuleva aasta riigieelarve eelnõusse kaks reformierakondlasest riigikogu liiget: Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev. Mõlemad näevad paremat rakendust kliimaministeeriumi eelarvesse paigutatud 14 miljonil eurol.

Endine rahandusminister Mart Võrklaev tegi ettepaneku vähendada riigi 2026. aasta eelarves kliimaministeeriumi valitsemisala mere ja vee programmi, meremajanduse konkurentsivõime ja veetaristu arendamise muude toetuste eelarvet üheksa miljoni euro võrra ning suunata see raha riigieelarve kulude vähendamiseks.

"Arvestades riigieelarve keerulist olukorda ja jätkuvat vajadust hoida kulud kontrolli all ja vähendada riigieelarve defitsiiti, on vajalik kriitiliselt üle vaadata riigi kulud, sh toetused, mis ei ole otseselt vältimatud ja hädavajalikud. Muudatusettepaneku eesmärk on vähendada kulutusi programmist, mille kaudu on varem toetatud ja plaanitakse toetada reisilaevandusega seotud ettevõtteid, eelkõige AS Tallink Gruppi ja temaga seotud ettevõtteid," seisab Võrklaeva seletuskirjas.

Võrklaev lisas, et koroonakriisi ajal oli taoline toetus mõistetav, ent praegu enam mitte. Samuti on tema väitel majanduse olukord paranenud ning paranemas, mis toob kaasa ka kaubavoogude ja reisijateveo kasvu, mis toetab omakorda laevandussektori hakkamasaamist ja arengut.

"Erinevalt ettevõtete majandusolukorra paranemisest on riigi rahanduse seisukord äärmiselt pingeline ja lisandunud kaitsekulude tõttu kujuneb eelarve puudujääk juba 2026. aastal eelarvereeglitega maksimaalselt lubatud piirini," põhjendas Võrklaev raha ümbersuunamise vajadust.

Teine endine rahandusminister Aivar Sõerd tegi ettepaneku suunata viis miljonit rohereformi- ja keskkonnateadlikkuse valdkonna kulude kasvuks ettenähtud raha konkurentsivõime arendamise valdkonda, mis asub justiits- ja digiministeeriumis.

"Konkurentsivõimeline ärikeskkond on määrav tegur majanduse kasvuteele suunamisel. Muudatusettepaneku eesmärk on suunata rohkem raha konkurentsivõimelise ärikeskkonna valdkonda," põhjendas Sõerd.

Katteallikaks pakkus ta kliimaministeeriumi rohereformi eelarve vähendamist viie miljoni võrra seepärast, et antud valdkonna eelarve kasvab 2024. aastaga võrreldes kahekordseks, samal ajal on aga mõõdikud ja sihttasemed täidetud ja ületatud.

"Kui veel 2024. aastal oli roheüleminekut toetavate teekaartide arv 0 tükki, siis 2026. aastal on teekaarte juba kaheksa tükki. Kui 2024. aastal oli KGH/keskkonna jalajälje hinnanud ministeeriumite osakaal 0,00 protsenti, siis 2026. aastal on nende osakaal 100,00 protsenti. Kasvab ka EL ökomärgiste arv ning väljastatud EMAS registreerimistunnuste arv," selgitas Sõerd.

"Muudatusettepaneku järgselt jätkub antud valdkonna kulude kasv, aga veidi aeglasemas tempos. Muudatusettepaneku eesmärk on seega suunata osa rohereformi- ja keskkonnateadlikkuse valdkonna kulude kasvuks ettenähtud raha konkurentsivõime arendamise valdkonda," kirjutas Sõerd oma ettepanekus.

Riigikogu rahanduskomisjon arutab muudatusettepanekuid neljapäeva pärastlõunal.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:45

USA sanktsioonid Rosnefti ja Lukoili vastu panid nafta hinna tõusma

07:38

Eesti plaanib hankida HIMARS-idele lisaks Lõuna-Korea raketiheitjaid

07:28

Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil Kallas, Ligi ja Terras

07:20

Sõerd ja Võrklaev suunaks 14 miljonit kliimaministeeriumi raha mujale

06:45

Vene droonirünnakus Kiievile sai vigastada neli inimest Uuendatud

06:14

USA kehtestas sanktsioonid kahe suurima Vene naftafirma vastu

06:04

USA teatas rünnakutest väidetavate narkolaevade vastu Vaikse ookeani idaosas

00:00

Real ja Bayern jätkavad täiseduga, Inglismaa klubidel oli taas ilus õhtu

22.10

EL-i riigid leppisid kokku 19. sanktsioonipaketis Venemaa vastu Uuendatud

22.10

Legia naaseb Saksamaalt võiduga

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

22.10

Sõja 1337. päev: Ukraina ründas mitut tähtsat Venemaa tööstusrajatist Uuendatud

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

22.10

Reinsalu peab Tartu linnapea kohast loobumist veaks Uuendatud

22.10

Reformierakonna peasekretär paneb ameti maha

22.10

Politico: Selmayr pidas Kallase meeskonnaga läbirääkimisi Brüsselisse naasmiseks

21.10

EKRE ütles Pärnus Isamaale ära ja saab viieliikmelises koalitsioonis linnapea koha

22.10

Jahimees: kui tähnikhirv ise koju ei lähe, peame ta välja küttima

21.10

USA ametnik: Trump ei plaani Putiniga lähiajal kohtuda

22.10

Klaas: ma ei kujutaks ette, et Michal tuleks mulle ütlema, mida Tartus teha

22.10

Alaveri kunagine konkurent: Mati ütles, et sõi anaboolseid steroide

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

00:00

Real ja Bayern jätkavad täiseduga, Inglismaa klubidel oli taas ilus õhtu

22.10

Legia naaseb Saksamaalt võiduga

22.10

ETV spordisaade, 22. oktoober

22.10

Levadia loovutas tiitliheitluses olulisi punkte Uuendatud

loe: kultuur

22.10

Kinod on hädas külastajate vähesusega

22.10

Kolmapäeval algaval Tallinn Fashion Weekil antakse üle Kuld- ja Hõbenõel

22.10

Galerii: Türil avati Eesti kunstiklassikat tutvustav näitus

22.10

Elmo Nüganen: kunst pakub inimesele hallis argipäevas tuge

loe: eeter

22.10

VAATA | "Pealtnägija" dokk "Mati Alaver – valgusest varju" esimene osa

22.10

Olev Muska: mina ei ole ajast ees, vaid teised on ajast taga

22.10

Ivo Uukkivi: Velikije Lukiga laval olemine tõmbab käima

22.10

Jahimees: kui tähnikhirv ise koju ei lähe, peame ta välja küttima

Raadiouudised

22.10

Päevakaja (22.10.2025 18:00:00)

22.10

Läti tuuleenergeetika arendamise esikohta hoiab Utilitas

22.10

Raadiouudised (22.10.2025 15:00:00)

22.10

Ukrainat toetavad Euroopa riigid koostavad relvarahu plaani

22.10

Opositsioon soovib riigieelarvesse maksumuudatusi ja perede toetuste suurendamist

22.10

Jõgeva vallas senine võimuliit jätkata ei saa

22.10

Reinsalu kritiseeris Lukase loobumisotsust

22.10

Neljapäeval sajab ajuti vihma

22.10

Raadiouudised (22.10.2025 12:00:00)

22.10

Merz: Euroopa peab oma konkurentsivõimet tugevdama

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo