Ülevaade: kes hakkavad valitsema Tallinna lähiümbruses?

Tallinn pole ainuke koht Harjumaal, kus võim pole peale valimisi veel jagatud. ERR tegi väikese ülevaate, kes Tallinna lähiomavalitsustes on järgmiseks neljaks aastaks võimule pääsemas.

Seekordsed kohalikud valimised muutsid jõujooni nii mitmeski Harjumaa vallas-linnas (Rae vald, Keila linn), kus oldi harjutud, et üks või teine erakond on ikka ja jälle võimul. Samas olid mitmes Tallinna lähivallas (Kiili vald, Jõelähtme vald) edukad just need erakonnad või valimisliidud, kes parajasti võimul on.

Rae vallas otsib Isamaa partnereid

Rae vallas valimistel juhtunut saab nimetada võimupöördeks, sest eelmise valimistsükli üksinda valda juhtinud Reformierakond jäi valimistel selgelt alla Isamaale (vastavalt kuus ja üheks kohta volikogus). Isamaa häältemagnetiks oli praegu sotsiaalministeeriumis perepoliitika juhina töötav Gerli Lehe, kes püstitas 1304 kogutud häälega Rae vallas kohalike valimiste rekordi.

Kuid neljapäeva seisuga polnud veel selge, kellele Isamaa teeb ettepaneku võimuliidu moodustamiseks. Lisaks Isamaale ja Reformierakonnale pääsesid volikokku Keskerakond (neli kohta), Parempoolsed (neli kohta) ja sotsiaaldemokraadid (kaks kohta).

Lehe ütles, et Isamaa on küll kohtunud kõigi erakondadega, kuid ettepanekut pole veel tehtud, sest on teadlikult võetud aeg, et leida kõige stabiilsem võimuliidu koosseis, kus Isamaa saaks oma visiooni ellu viia. Lehe sõnul võivad läbirääkimised viia juba sel nädalal võimuliidu tekkeni.

Kuigi matemaatiliselt on võimalik, et võimuliidu saab moodustada Rae vallas ka Isamaata, siis Lehe seda tõenäoliseks ei pidanud. "Kuivõrd teatud erakondade vahel jooksevad siin punased jooned, siis ma ei kujuta seda ette. Ja inimesed on öelnud valimistel, et nad ootavad muutust," lausus ta.

Lehe on ka ise Isamaa vallavanemakandidaat ja see tähendab, et ta lahkub sotsiaalministeeriumist.

Keilas soovitakse Reformierakond pingile jätta

Keilas, mis on olnud traditsiooniliselt Reformierakonna kants, toimuvad valimiste tagajärjel suured muutused: enim hääli kogus hoopis valimisliit Terve Keila, kes sai 21-liikmelises volikogus kolmandiku kohtadest. Neli kohta said Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid, kolm Isamaa ning ühe Keskerakond, EKRE ja valimisliit Tuleviku Keila.

Terve Keila nimekirjas enim hääli kogunud Ain Lang ütles ERR-ile, et nad on teinud võimuliidu moodustamise ettepaneku Isamaale ja sotsiaaldemokraatidele ning neljapäeva õhtul toimub kohtumine. "Ma arvan küll, et saame kokkuleppele. Meil kõigil on ühiseks nimetajaks aus juhtimine ja meil on ühiseid punkte palju," ütles ta.

Kuivõrd valijad näitasid, et üle 30 aasta Keilas võimul olnud Reformierakonda enam võimul ei taheta näha, siis Reformierakonnaga võimuliidu tegemine välistatakse, lausus Lang.

Kellest saab Keila linnapea, pole veel selge. Terve Keila soovib valimisvõitjana linnapeakohta endale, kuid kes valimisliidust linnapeaks esitatakse, pole veel kokku lepitud. Langi sõnul ei pruugi see olla tema.

Jõelähtme vald: Reformierakond valis sotsid ja Keskerakonna

Jõelähtme vald on üks kahest Harjumaa vallast, kus Reformierakond oli valimistel nii edukas, et võitis. Reformierakonna käes on vallavanema koht järjest olnud 2009. aastast ja täpselt sama kaua on vallavanemana ametis olnud Andrus Umboja.

Reformierakond sai valimistel 19-liikmelisse volikokku kaheksa kohta. Isamaa sai neli, EKRE kolm, sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond kaks mandaati.

Umboja ütles ERR-ile, et ettepanek koalitsiooni moodustamiseks tehti sotsiaaldemokraatidele, kellega praegu kahekesi võimuliidus ollakse, ning Keskerakonnale. "Mõistlik on hoida laia kandepinda," põhjendas Umboja Keskerakonna kutsumist. Läbirääkimised võimuliidu loomiseks peaksid algama sel nädalal.

Keskerakond teatas, et neile meeldib, et ka neid läbirääkimistele kutsuti, sest nende hinnangul on selline koostöö Jõelähtme valla elanike huvides parim võimalik lahendus, kuna see aitab vältida erakondade vahelist vastandumist ning keskenduda sisulistele teemadele.

Nagu Reformierakonna valimisprogramm lubas, on Umboja jätkamas vallavanemana. See tähendab, et aastal 2029, mil toimuvad järgmised kohalikud valimised, täitub Umbojal Jõelähtme vallavanema ametis 20 aastat.

Kiili vallas otsib enamuse saavutanud valimisliit mõttekaaslasi

Kiili vallas võitis valimised juba mitu valimistsüklit edukas olnud valimisliit Kiili Külade Ühendus, kes sai 17-liikmelises volikogus üheksa kohta ehk enamuse.

Kuigi viimase valimistsükli valitses Kiili Külade Ühendus üksinda, siis seekord on läbirääkimisi peetud ka teiste volikokku pääsenud jõududega. Valimisliit Parem Kiili - Restart sai volikogus viis kohta, Isamaa kaks ja Reformierakond ühe.

Kiili Külade Ühenduse vallavanemakandidaat Marek Vainola ütles ERR-ile, et kuigi nii-öelda ametlikku koalitsioonilepingut pole kellegagi kavas sõlmida, siis otsitakse partnerit või partnereid volikogus, kellega sõlmida koostöö- või hea tahte leping.

"Otsest vajadust meil ei ole, aga kuivõrd ülekaal volikogus ei ole suur, siis on soov kuulata teiste valimisliitude ja erakondade arvamust," ütles Vainola, kelle sõnul on kohtumisi juba toimunud ja mõtteid vahetatud. Praeguse seisuga tunduvad kõige lähedasemad Reformierakonna ja Isamaa arusaamad, lisas ta.

Kuigi võim Kiili vallas valimistega ei muutunud, siis uue vallavanema vald siiski saab: viimased 11 aastat vallavanemana töötanud ja ka seekord Kiili Külade Ühenduse nimekirjas enim hääli kogunud Aimur Liiva teatas, et tema enam vallavanemana ei jätka.

Kiili naabrite juures ehk Saku vallas sai vallavolikogus enamuse valimisliit Väikelinn Saku, kes 21-liikmelises volikogus sai 11 kohta. Valimisliidu häältemagnet oli praegune vallavanem Marti Rehemaa, kes kogus 982 häält.

Valimisliit Kodu sai Saku vallavolikogus kuus, valimisliit Sakutajad kaks ning Reformierakond ja EKRE ühe koha.

Harku vallas võitis Isamaa, kuid kõik on veel lahtine

Tallinna lääneküljel asuvas Harku vallas tegi parima tulemuse Isamaa, kelle nimekirja juhtis praegune vallavanem Erik Sandla. Isamaa sai 21-liikmelises volikogus seitse kohta, Reformierakond viis, valimisliit Me Armastame Harku Valda neli, sotsiaaldemokraadid kaks kohta ja EKRE ühe koha.

Praegu on võimul Isamaa, Keskerakonna ja EKRE liit, aga kuivõrd matemaatika ütleb, et sama koosseis volikogus enamust ei saavuta, tuleb mõelda uute variantide peale, ütles ERR-ile Sandla. Samas pole ühtki ettepanekut võimukõneluseks veel tehtud. "Eks kõik räägivad kõigiga ja sel nädalal on mingid arengud toimunud," ütles ta.

Sandla sõnul pole praegu Isamaal selget eelistust, kellega liitu teha, samas ka ei välistata kedagi. Valimiste võitjana peaks vallavanema koht jääma Isamaale, kuigi seda võimalikel läbirääkimistel nõudma ei hakata, ütles Isamaa vallavanemakandidaat Sandla. "Eks selles (et vallavanema koht jääb Isamaale) oma loogika on," ütles ta.

Suurimas ehk Saue vallas jääb võim tõenäoliselt paika

Harjumaa suurimas, Saue vallas võitis valimised vallavanem Andres Laisa juhitud valimisliit Koostöö - Meie vald (üheksa kohta volikogus), Laisk ise kogus 1092 häält.

27 kohaga vallavolikokku pääsesid veel valimisliit Kohalikud (viis kohta), Parempoolsed (neli kohta), Isamaa (neli kohta), Reformierakond (kolm kohta) ja EKRE (kaks kohta).

Laisk ütles ERR-ile, et tema jaoks on esmane eelistus ja üleüldse hea tava teha esimesena ettepanek olemasolevatele koalitsioonipartneritele (Parempoolsed ja Reformierakond), eriti, kui koos valitsemine on sujunud. Läbirääkimised on paar päeva juba kolme osapoole vahel toimunud, kuid sisulisi kokkuleppeid veel pole, lisas Laisk.

Kokkuleppele ollakse aga lähedal, ütles ta, ja reaalseid tulemusi võib oodata uue nädala alguses.

Kuigi, nagu märkis Laisk ka ise, on matemaatiliselt võimalik, et võimuliit tehakse ka ilma tema juhitava valimisliiduta. "Numbriliselt on see võimalik, aga ei tundu otstarbekas ja mõistlik", lisas ta.

Kui läbirääkimised Parempoolsete ja Reformierakonnaga viivad tulemuseni ehk võimuleppeni, jätkab Laisk vallavanemana.

Viimsis võitis Reformierakond

Viimsis juhtus pool aastat enne valimisi selline asi, et koos Reformierakonna, valimisliidu Vali Viimsi ja Keskerakonnaga võimul olnud Eesti 200 lahkus koalitsioonist ja jättis valitsejad kolmekesi. Valimistel Eesti 200-l läks aga kehvasti ja volikokku ei pääsetud.

Valimistel riisus kõige rasvasema koore Reformierakond, kes sai 21-liikmelises volikogus seitse kohta. Isamaa ja Keskerakond said neli, valimisliit Vali Viimsi kolm ja valimisliit Kogukondade Viimsi kaks kohta.

Neljapäeval allkirjastasid Reformierakonna, Keskerakonna ja valimisliidu Vali Viimsi esindajad ühiste kavatsuste kokkuleppe koalitsioonikõneluste alustamiseks. Lisaks kaasati kõnelustesse valimisliit Kogukondade Viimsi.

Reformierakonna Viimsi piirkonna esimehe Siiri Visnapuu sõnul on nende eesmärk luua laiapõhjaline koalitsioon.

"Olgugi, et koalitsiooni moodustamise osas peame läbirääkimisi pikaaegsete koostööpartneritega valimisliidust Vali Viimsi ning Keskerakond, soovime aruteludesse kaasata ka Kogukondade Viimsi esindajad. Näeme, et meil on mitmeid põhimõttelisi kattuvusi valla juhtimisel ning suurte arengute elluviimisel vajame laialdasemat koostööd."