Eesti 200 läks Viimsis Reformierakonnast lahku ja asub neid umbusaldama

Viimsi vallavolikogu 18. märtsi istungi eel andis opositsiooni kuuluva Isamaa erakonna esindaja Jan Trei üle avalduse vallavanem Illar Lemettile ja abivallavanem Alar Mikule (mõlemad Reformierakond) umbusaldamiseks. Umbusalduse avaldusele on antud 10 allkirja, nende hulgas on ka kolme senini koalitsiooni kuulunud Eesti 200 volikogu liikme allkirjad.

Eesti 200 Viimsi piirkonna juht ja Viimsi vallavolikogu esimees Atso Matsalu ütles ERR-ile, et see, mis toimub Toompeal, ei ole otseselt nende asi, sest tegu on Viimsi piirkonna ja fraktsiooni otsusega. "Andsime oma selgitused ja erakonna juht (Kristina Kallas) aktsepteeris meie selgitusi," lausus Matsalu.

Matsalu on varem öelnud, et Viimsis ei saa rääkida toimivast koalitsioonist olukorras, kus Reformierakonna partnerid on kahe mehe ehk Alar Miku ja Illar Lemetti isiklike ambitsioonide pantvangid.

Matsalu sõnul oleks umbusaldusavaldus volikogus nagunii sisse antud, küsimus oli vaid selles, kas Reformierakonnaga Viimsi vallas üle kolme aasta koalitsioonis olnud Eesti 200 sellega ühineb. "Need asjad on aina kuhjunud ja kuhjunud. Oleme Reformierakonnaga ka rääkinud, et on vaja teha muutusi, aga nad ei olnud nõus," nentis Matsalu.

Reformierakonda kuuluvale vallavanem Illar Lemettile ja abivallavanem Alar Mikule esitatud umbusaldusavaldusele kirjutasid alla Eesti 200, EKRE, Isamaa ja Kogukondade Viimsi esindajad ning parteitu saadik Kristel Potsepp, kokku 10 saadikut. Et Viimsi volikogu on 21 kohta, oleks umbusalduse läbiminemiseks vaja vähemalt üht häält veel. Matsalu sõnul ollakse üsna veendunud, et see üks hääl saadakse juurde.

"Reformierakonnal on rahulolematus ka enda sees. Oleme suhteliselt kindlad, et saame ka 11. hääle," lausus ta.

Kui erakorralist istungit varem kokku ei kutsuta, pannakse umbusaldusavaldus hääletusele 8. aprillil toimuval vallavolikogu istungil.

Reformerakonnal on Viimsi volikogu kuus saadikut, nende seas ka praegune ja endine riigikogu saadik ehk Aivar Sõerd ja Siim Kallas. Eesti 200-l on kolm saadikut, lisaks Matsalule Anneli Laines-Ensling ja Jaanus Lember.