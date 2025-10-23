X!

Reedel on valdavalt pilves ilm ja sajab vihma

ilm
Foto: Hana Geara
ilm

Reedel jääb Läänemeremaid mõjutama madalrõhkkond, mille kese liigub aeglaselt Põhjamere lõunaosast Taani lähedale. Seal püsib pööris väheliikuvana ka nädalavahetusel ning pikkamööda hääbub. Madalrõhulohk koos vihmasaju ja suhteliselt sooja õhumassiga levib aga Baltimaades lõunast põhja suunas.

Öö tuleb pilves ja vihmane. Pärast keskööd sajuvõimalus väheneb ja mitmel pool udutab. Puhub kagutuul 2-8, rannikul iiliti 13 m/s. Ja sooja on 4 kuni 10 kraadi.

Hommikul püsib pilves ilm, üksikutes kohtades võib sadada veidi vihma ja mitmel pool on endiselt udu. Kagutuul puhub 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s ning õhusoe püsib vahemikus 6 kuni 10 kraadi.

Reedene päev on valdavalt pilves. Kohati sajab hoovihma, kuid õhtupoolikul jõuab saartele ja Eesti lõunaserva tihedam vihmasadu. Puhub kagu- ja idatuul 3-9, rannikul iiliti 14 m/s. Ja sooja on kuni 13 kraadi.

Uuel nädalal õhk jaheneb. Öine õhutemperatuur nädalavahetusel jääb vahemikku 5 kuni 11 kraadi, päeval on sooja 7 kuni 13 kraadi.

Laupäeva öö on mitmel pool vihmane, hommikuks sadu harveneb ja päeval sajab vaid paiguti, kuid õhtuks muutub sadu taas laialdasemaks. Nii on ka pühapäeva öö vihmane ja sajud harvenevad pärastlõunaks. Vihmavarjusid läheb vaja ka nädala alguses, mil sajab mitmel pool, esmaspäeval võib tulla sekka ka lörtsi ja õhutemperatuur langeb.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"



