Argentina vahevalimised võitis president Milei partei

Javier Milei valimisvõitu tähistamas
Javier Milei valimisvõitu tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI
Argentinas toimunud vahevalimised võitis president Javier Milei partei, mis kogus ligi 41 protsenti häältest. Pärast valimisvõitu kinnitas Milei, et jätkab bürokraatia vähendamist ja kulutuste kärpimist.

Milei erakond Vabadus Edeneb (La Libertad Avanza) suutis edestada vasakpoolset peronistide opositsiooni ning tema liitlased kindlustasid vähemalt kolmandiku kohtadest mõlemas parlamendikojas, vahendas The Wall Street Journal

Milei partei suutis parlamendis oma esindatust suurendada ja viimased tulemused annavad tema liikumisele uut hoogu. Argentina positsioon paranes ka Washingtoni, Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) ja investorite silmis.

"Tänane päev tähistab suure Argentina ehitamise algust. See tulemus pole midagi enamat ega vähemat kui kinnitus mandaadile, mille me 2023. aastal endale võtsime," teatas pühapäeva hilisõhtul Milei. 

Turud ja vaatlejad muretsesid varem, et vasakpoolsed peronistid võivad vahevalimised võita. Investorid hakkasid seetõttu eelmisel kuul peesost vabanema, kuid seejärel sekkus Donald Trumpi administratsioon. Washington lubas Argentina valuutat toetada 40 miljardi dollari suuruse abipaketiga, kuid Trump hoiatas, et tema toetus sõltub valimistulemustest. 

"Kui ta (Milei) võidab, jääme temaga. Ja kui ta ei võida, läheme ära," ütles hiljuti Trump. 

Milei ise tõusis võimule 2023. aastal ja võttis riigi juhtimise üle raskel ajal, kuna majandus oli aastakümneid kestnud võlgade ja halva rahandusliku juhtimise järel käpuli. Milei lubas karmistada eelarvedistsipliini ning rakendada šokimeetmeid hinnatõusu ohjeldamiseks ja kulutuste vähendamiseks. 

Milei kriitikud leiavad samas, et tema reformid räsivad töölisklassi. Kuigi Argentina inflatsioon on taandunud ja majanduse usaldusväärsus taastatud, elab iga kolmas inimene endiselt vaesuses. 

Paljud valijad kritiseerisid presidenti, kuid samas ütlesid nad, et ei soovi peronistide naasmist võimule. 

"Milei tõstab riigi taas jalule," ütles 20-aastane juuratudeng Leandro Pedrozo. Tema sõnul lahkusid paljud tema sõbrad ja pereliikmed varem riigist, kuna peronistide ajal puhkesid finantskriisid.

"Ma ei kavatse lahkuda. Mul oli võimalus minna Euroopasse, aga ei, olen otsustanud oma riiki panustada," ütles Pedrozo.

Viimase 80 aasta jooksul on peronistid olnud Argentina poliitikas domineeriv jõud. Partei asutasid 1940. aastatel Juan ja Eva Peron ning see on endiselt tugev poliitiline jõud. Vasakpoolsed ei suutnud aga seekord pettunud valijaid mobiliseerida, kuna inflatsioon näitab taandumise märke. Peronistid said seekord umbes 32 protsenti häältest.

Ka keskklassi kuuluvad valijad hääletasid peronistide vastu, sest soovisid vältida finantskriisi puhkemist. Milei saab nüüd valimisvõidu järel turgudele kinnitada, et tema kärpeplaanid jäävad püsima. 

Goldman Sachsi ökonomist Alberto Ramos ütles, et Milei sai juurde poliitilist kapitali ning samuti on nüüd tagatud, et USA jätkab Argentina toetamist. Majandusteadlased siiski hoiatavad, et Milei peab majanduskasvu elavdama, kui ta soovib valijaid edaspidi enda poolel hoida. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

