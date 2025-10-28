X!

EL-i keeld Venemaal turismiteenuseid pakkuda Eesti ettevõtete tööd ei mõjuta

Uue sanktsioonipaketiga keelas Euroopa Liit turismiteenuste osutamise Venemaal, kuid nii välisministeeriumi kui ka turismifirmade hinnangul on Eesti jaoks tegu pigem formaalse muudatusega, sest paljud ettevõtted on Venemaale grupireiside korraldamisest juba ammu loobunud ning laste ja noorte grupireisid on keelatud juba alates eelmise aasta lõpust.

Eelmisel nädalal võttis EL vastu uue sanktsioonipaketi Venemaale, millega muu hulgas keelati alates möödunud reedest Venemaal turismiteenuste osutamine. See tähendab, et Venemaale reisimiseks ja seal puhkamiseks teenuseid pakkuda ei tohi, kuid liinireisid on jätkuvalt lubatud.

ERR-iga vestelnud Eesti bussifirmade hulgast ei paku grupireise Venemaale enam keegi. Taisto Busside esindaja Mari-Liis Luha ütles, et nemad lõpetasid Venemaale reiside tegemise juba ammu.

"Arvan, et sõja algusest saati pole me seal käinud ja ega ausalt öeldes ei riskiks minna ka," lisas Luha.

Küll aga on tema sõnul nii Tallinnas kui Narvas väiksemaid paari bussiga ettevõtteid, kes on neid reise senini hoogsalt korraldanud nii Venemaale kui ka Valgevenesse.

Rakvere lähistel Vinni vallas tegutseva T.A Bussid kodulehekülg teatab, et nende põhitegevuseks on reisijate vedu Eestis, Venemaal ja Euroopas ning neilt saab busse tellida nii turismireisideks, ekskursioonideks, kui kontserdi- ja teatrikülastusteks, kuid ettevõtte esindaja Kristi Aasametsa sõnul on see info aegunud ja tegelikult ei käi Venemaal enam nemadki.

"Covidi ajast alates ei ole enam ühtegi Venemaa sõitu olnud. Enne Covidit oli see info aktuaalne, tihti oli Peterburi reise, aga mitte enam," kinnitas Aasamets.

Välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Kerli Veski ütles, et kui viimastel aastatel on ministeeriumi seisukoht olnud, et Venemaale reisimist nad ei soovita, siis nüüdsest on ebaregulaarse ühekordse reisi korraldamine sanktsioonide all.

"See tähendab, et teenuse osutamine on nüüd, kui sanktsioonid on jõustunud, sanktsiooni rikkumine. Nii individuaalsed reisid ja nende teenuste pakkumine on keelatud, kui ka grupireisid. Alates sellest, et pakkuda näiteks korraldatud bussireisi, viia grupp Venemaale, pakkuda giiditeenust, majutust, pileteid – kõike, mis on seotud turismiga, et inimene saaks sõita puhkusereisile Venemaale, pole lubatud," selgitas Veski.

Ta märkis, et Eesti puhul on laste ja noorte grupireisid Venemaale olnud valitsuse otsusega sanktsioneeritud juba eelmise aasta detsembrist.

"Ma arvan, et Eesti vaates on meil muudatusi vähem kui teiste riikide puhul, kus on ette tulnud, et on võimaldatud grupireise ja individuaalreise Venemaale," sõnas Veski.

Lisaks rõhutas välisministeeriumi asekantsler, et liinireise tohib jätkuvalt korraldada, keelatud on just ebaregulaarne ühekordne reis.

Eesti turismi- ja reisifirmade liidu tegevjuhi Asmik Tsaturjani sõnul ei tea ta ise otseselt ühtki reisikorraldajat, kes oleks veel viimasel ajal Venemaale turismireise pakkunud, sest enne sõda populaarsed olnud reisid Tallinnast Peterburi nii bussiga kui ka kruiisilaevaga on praeguseks ammu peatatud. Värskeid sanktsioone pidas ta seetõttu pigem formaalsuseks.

"See on tegelikult tagantjärele puhtformaalne muudatus, sest lääneriikidest Venemaale reise täna kindlasti ei soosita. See on formaalne samm, see ei toiminud nii või naa," tõdes Tsaturjan.

Samas tõi ta välja, et erareisid Venemaal elavate sugulaste külastamiseks on jätkuvalt tavapärased, kuid iga inimene peaks oma riskid ise läbi kaaluma, arvestades, et Eesti riik seal oma kodanike turvalisust tagada ei saa.

Sama rõhutas ka Kerli Veski, kelle sõnul ei saa välisministeerium tagada, et Eesti kodanikke Venemaal ei ahistata või valesüüdistustega kinni ei peeta, samuti on raskendatud konsulaarabi osutamine, seda eriti juhul, kui inimesel on topeltkodakondsus.

Toimetaja: Karin Koppel

