Euroopa Liit võttis vastu 19. sanktsioonipaketi Venemaale

Neljapäeval kiitis Euroopa Liit heaks 19. sanktsioonipaketi, mille eesmärk on tugevdada survet Venemaale ning takistada tema sõjamasina rahastamist. Päev varem saavutasid liikmeriigid paketi vastuvõtmiseks kokkuleppe.

Ühe keskse meetmena kehtestatakse keeld osta, importida või üle anda EL-i Venemaalt pärit või sealt eksporditud veeldatud maagaasi alates 1. jaanuarist 2027.

Samuti laiendatakse atsükliliste süsivesinike keeldu ehk kaotatakse ära erand muu hulgas isobutaanile, millele Eesti on juba kehtestanud riikliku sanktsiooni.

Keelati turismiteenuste osutamine Venemaal, et vähendada Venemaa tulusid ja vältida mittevajalike reiside soodustamist Venemaale olukorras, kus EL-i kodanikel on suurenenud oht põhjendamatuks kinnipidamiseks, teatas Eesti välisministeerium.

Samuti keelati osalemine, ühisettevõtete loomine, rahastamine ja uute lepingute sõlmimine Venemaa erimajandus- ja innovatsioonitsoonide ettevõtetega.

Euroopa Liidu sanktsiooninimekirja lisati üle 117 laeva, millele kehtib ELi sadamatesse sisenemise ja teenuste osutamise keeld. EL on nüüdseks kehtestanud sanktsioonid enam kui 560 peamiselt Venemaa naftat vedavale laevale.

Finantssektoris kehtestati tehingukeeld viiele Venemaa pangale ning piirangud krüptovara teenuste osutamisele Venemaa kodanikele.

Kaubanduse valdkonnas lisati sõjaliste lõppkasutajate ja sanktsioonidest möödahiilimisega seotud ettevõtete nimekirja 45 üksust, sealhulgas mitmed kolmandate riikide ettevõtted, mis hõlbustavad varilaevastiku tegevust või varustavad Venemaa sõjatööstust.

Kehtestati ka täiendavad sanktsioonid kaupadele ja tehnoloogiale, mida kasutatakse Venemaa sõjatööstuses, sealhulgas haruldased metallid, sool, tsement ja kummitooted.

Veel kehtestati täiendavad ekspordikeelud kaupadele, mis aitavad kaasa Venemaa tööstusvõimekuse tõstmisele, sealhulgas soolale, väävlile, grafiidile, metallimaakidele, kummitoodetele ning laborites ja ehituses kasutatavatele keraamilistele materjalidele.

Venemaa diplomaatidele ja konsulaartöötajatele, kes on akrediteeritud mõnda EL-i liikmesriiki, kehtestatakse teavitamiskohustus, kui nad plaanivad reisida või transiidina läbida teist EL-i liikmesriiki. Täiendavalt võib iga liikmesriik kehtestada ka loa taotlemise kohustuse lisaks teavitamisele.

Sanktsiooninimekirja lisati 63 nime (21 isikut ja 42 üksust), nende seas Venemaa sõjatööstust ja sõjamasinat toetavat ettevõtet ja nende rahvusvahelist partnerit, kes aitavad sanktsioonidest mööda hiilida ning Kremlile tulu teenida. Samuti on nende seas Ukraina laste küüditamises osalejad ja desinformatsiooni levitajad.

Eesi välisminister Margus Tsahkna kinnitas, et töö järgmise, 20. sanktsioonipaketi kallal on juba alanud. "Me ei lepi poolikute lahendustega. Iga uus pakett tugevdab meie sõnumit: Ukraina ei ole üksi ja Venemaa ei pääse karistuseta." Ta märkis, et 20. sanktsioonipakett peab sisaldama meetmeid Venemaa suurimate energiaettevõtete vastu, lisaks tuleb keskenduda kolmandatele riikidele, kes aitavad Venemaal sanktsioonidest mööda hiilida.

Karmistati ka meetmeid Valgevene suhtes.