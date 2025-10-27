X!

Isamaa ja Reformierakond jätkasid Tartus võimukõnelusi

Eesti
Koalitsioonikõnelused Tartus 24.10.2025
Koalitsioonikõnelused Tartus 24.10.2025 Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Vaatamata segastele signaalidele selle kohta, kas Tartus Isamaa ja Reformierakonna võimuliit sünnib, jätkasid osalised ka esmaspäeval Tartu raekojas koalitsioonikõnelusi. Isamaa Tartu piirkonna juhatus kutsus Kris Kärneri tagasi fraktsiooni.

Kokkuleppele jõuti näiteks, et linn koos erasektori- ja spordiklubide ning alaliitudega otsib võimalusi, kuidas Tartusse rajada uus ujula, jalgpalli sisehall ja golfikeskus.

Kõnelustega jõutakse sel nädalal ka Tartu vangla rendile andmise küsimuseni, mille väljarentimise üle on varasemalt oldud erinevatel seisukohtadel.

"Kui me saame kokkuleppele Isamaa jaoks olulistes punktides, siis praegu on ajagraafik selline, et võib edasi liikuda. Nendes teemades, mida me käsitlenud oleme, kujutame koostööd hästi ette," ütles Tõnis Lukas, Isamaa esinumber Tartus.

Reformierakonna esinumber Urmas Klaas märkis, et erakondade ühisosa on väga suur.

"Õhkkond on töine ja me liigume tõhusalt edasi, see ühisosa on väga suur, kui me teemasid lahkame. Tänagi rääkides spordi valdkonnast, praktiliselt ei olnud ühtegi erimeelsust," sõnas Klaas.

Isamaa Tartu piirkonna juhatus toetas koalitsioonikõneluste jätkumist ja kutsus Kris Kärneri tagasi fraktsiooni,

Isamaa Tartu piirkonna esimees Kaspar Kokk rääkis pärast juhatuse kogunemist "Aktuaalsele kaamerale", et juhatus oli üksmeelne, et koalitsioonikõnelused jätkuvad. "Selle kinnituseks ka see, et kui Sotsiaaldemokraatlik Erakond oli meile teinud ettepaneku alustada koalitsiooniläbirääkimisi, siis me võtsime vastu otsuse, teavitasime neid, et me siiski peame ühtesid läbirääkimisi korraga," sõnas ta.

ERR küsis, kuidas mõjutab läbirääkimiste kulgu vastuoluliste ütlemistega striimer Kris Kärneri tagasikutsumine Isamaa fraktsiooni.

"Tartu piirkonna juhatus otsustas, et kõik isikud, kes Isamaa nimekirjas kandideerisid ja valituks osutusid, nemad kõik on oodatud Isamaa fraktsiooniga liituma. Ma eeldan, et Reformierakond ega ükski teine poliitiline jõud ei saa tulla meile ette dikteerima, kes need inimesed on, kes meie fraktsioonis on, eriti, kui nad on meie nimekirjas kandideerinud," vastas Kokk.

Küsimusele, kelle käes on Tartu linnapea koht, kui Kärner on fraktsiooni tagasi kutsutud, vastas Kokk: "Me eeldan seda, et kõik seni sõlmitud kokkulepped ikkagi koalitsioonipartneriga peavad."

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Viimased teleuudised

