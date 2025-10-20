Hiina plaanib viie aastaga kasvada maailma juhtivaks majanduseks

Hiina Kommunistlik Partei arutab Pekingis neljapäevani uut viisaastakuplaani. Eesmärgiks on seatud kasvatada tarbimist siseturul ning peatada langus kinnisvaraturul. Samuti saavutada täielik tehnoloogiline sõltumatus rahvastiku vähenemise kiuste. Hiinal on ka plaanis viie aastaga kasvada maailma juhtivaks majanduseks.

Pärast seda, kui Hiinast sai tõsiseltvõetav kapitalistlik riik kommunistliku riigi sildi all, on viisaastakuplaanid alati näidanud kätte riigi majanduse suuna, millega ülejäänud maailmal vägagi arvestada tasub. Seekordne plaan tuleb paika panna Hiina jaoks mitte kõige meeldivamates tingimustes. Majandus takerdub, mitmesugused piirangud takistavad ligipääsu uusimale tehnoloogiale ja kõigele krooniks kehtestas USA Hiina kaupadele ülikõrged tollimaksud.

Hiina riikliku uudisteagentuuri Xinhua teatel sihitakse seekordse plaaniga kõrgekvaliteedilist tehnoloogilist innovatsiooni.

"Kõik piirkonnad kindlustavad uue kvaliteediga terviklikke tootmisvõimsusi, kohanedes kohalike oludega ja edendades majandusstruktuuri pidevat optimeerimist ning sujuvat üleminekut vanadelt majanduskasvu mootoritelt uutele," lausus Hiina Riikliku Statistikabüroo pressiesindaja Fu Linghui.

Ühtlasi tahetakse, et majanduskasvust saadav kasu riigi elanike vahel ühtlasemalt jaotuks, mis peaks vähemalt nime poolest kommunistliku riigi puhul ka loogiline olema.

"Jätkame sisenõudluse laiendamist ja siseturu kaubavahetuse tugevdamist, et turule hoogu anda, jõustada arengulootusi ja tekitada tugevam sisemine hoog kestlikuks ja tugevaks majanduskasvuks," sõnas Linghui.

Lääne majandusanalüütikuid, kes esmaspäeval alanud plaanipidamist hoolikalt jälgivad, huvitab kõige rohkem, kuidas suudab Hiina tasakaalustada majanduslikud ja julgeolekuhuvid. Ka pakub huvi, millised struktuursed muudatused on plaanis, et kasvatada tarbimist vananevas ühiskonnas. Esialgu on tõsine probleem küll kasvav tööpuudus, mistõttu mainis president Xi Jinping vajadust luua uusi töökohti.

Ilmselt leiab uues plaanis äramainimist ka presidendi algatatud korruptsioonivastane kampaania, mille käigus on juba tagandatud kaks kindralit ja hulk madalamaid ohvitsere. Kampaania on tekitanud Hiinas hirme suurema parteisisese puhastuse ees. Plaani peavad Kommunistliku Partei keskkomitee 200 hääleõiguslikku ja 170 vaatlejaliiget.