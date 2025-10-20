X!

Hiina plaanib viie aastaga kasvada maailma juhtivaks majanduseks

Välismaa
Hiina riigilipud ja sümboolika. Pilt on illustratiivne.
Hiina riigilipud ja sümboolika. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: SCANPIX/dpa/Johannes Neudecker
Välismaa

Hiina Kommunistlik Partei arutab Pekingis neljapäevani uut viisaastakuplaani. Eesmärgiks on seatud kasvatada tarbimist siseturul ning peatada langus kinnisvaraturul. Samuti saavutada täielik tehnoloogiline sõltumatus rahvastiku vähenemise kiuste. Hiinal on ka plaanis viie aastaga kasvada maailma juhtivaks majanduseks.

Pärast seda, kui Hiinast sai tõsiseltvõetav kapitalistlik riik kommunistliku riigi sildi all, on viisaastakuplaanid alati näidanud kätte riigi majanduse suuna, millega ülejäänud maailmal vägagi arvestada tasub. Seekordne plaan tuleb paika panna Hiina jaoks mitte kõige meeldivamates tingimustes. Majandus takerdub, mitmesugused piirangud takistavad ligipääsu uusimale tehnoloogiale ja kõigele krooniks kehtestas USA Hiina kaupadele ülikõrged tollimaksud.

Hiina riikliku uudisteagentuuri Xinhua teatel sihitakse seekordse plaaniga kõrgekvaliteedilist tehnoloogilist innovatsiooni.

"Kõik piirkonnad kindlustavad uue kvaliteediga terviklikke tootmisvõimsusi, kohanedes kohalike oludega ja edendades majandusstruktuuri pidevat optimeerimist ning sujuvat üleminekut vanadelt majanduskasvu mootoritelt uutele," lausus Hiina Riikliku Statistikabüroo pressiesindaja Fu Linghui. 

Ühtlasi tahetakse, et majanduskasvust saadav kasu riigi elanike vahel ühtlasemalt jaotuks, mis peaks vähemalt nime poolest kommunistliku riigi puhul ka loogiline olema.

"Jätkame sisenõudluse laiendamist ja siseturu kaubavahetuse tugevdamist, et turule hoogu anda, jõustada arengulootusi ja tekitada tugevam sisemine hoog kestlikuks ja tugevaks majanduskasvuks," sõnas Linghui.

Lääne majandusanalüütikuid, kes esmaspäeval alanud plaanipidamist hoolikalt jälgivad, huvitab kõige rohkem, kuidas suudab Hiina tasakaalustada majanduslikud ja julgeolekuhuvid. Ka pakub huvi, millised struktuursed muudatused on plaanis, et kasvatada tarbimist vananevas ühiskonnas. Esialgu on tõsine probleem küll kasvav tööpuudus, mistõttu mainis president Xi Jinping vajadust luua uusi töökohti.

Ilmselt leiab uues plaanis äramainimist ka presidendi algatatud korruptsioonivastane kampaania, mille käigus on juba tagandatud kaks kindralit ja hulk madalamaid ohvitsere. Kampaania on tekitanud Hiinas hirme suurema parteisisese puhastuse ees. Plaani peavad Kommunistliku Partei keskkomitee 200 hääleõiguslikku ja 170 vaatlejaliiget.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

"PEALTNÄGIJA" DOKK

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:23

Eesti mehed kerkisid maailma edetabelis, Malõgina kukkus

19:56

Merz välistas koostöö AfD-ga

19:44

Lakersi keskmängija tahab Sloveenia koondist esindada

19:34

Keskerakond otsustas Tallinnas alustada läbirääkimisi Isamaaga

19:30

Mitme välismaise suure veebilehe ja rakenduse töös tekkisid häired Uuendatud

19:19

Ossinovski tegi ettepaneku erakondadele alustada Tallinnas võimukõnelusi Uuendatud

19:17

Uus tõsielusari "Tippvormi(s)" otsib lahendusi kehvale füüsilisele vormile

19:14

Eesti Laulu konkursile esitati 171 lugu

19:11

Lass ja Pokk jäid kaksikduublist ühe lauapalli kaugusele

18:50

Euroopa Liidu liikmesriigid kiitsid heaks Vene energiast loobumise

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19.10

ERR.ee valimisblogi: uudised ja tähelepanekud KOV valimistest

01:58

Üle Eesti olid edukaimad valimisliidud

00:57

Mõru valimisvõit: Keskerakond jäi Tallinnas ainuvõimuta, volikogust jäi välja EKRE

19.10

Esialgsed andmed: valimistel andis oma hääle 59,2 protsenti valijatest Uuendatud

09:00

Kris Kärner: ei ole vahet, mis erakonda kuulun, seisan oma valijate eest

14:39

Ansip: seda Tallinnas kokku keedetud lollust ei olnud kellelegi vaja

01:44

Klaas süüdistas Tartu kaotuses Tallinnas toimunut

11:38

Helme: me alahindasime eelmise suve tüli mõju

07:47

Kõlvart: loogiline valik oleks teha koalitsiooniettepanek Isamaale

01:37

Isamaa edestas Tartus napilt Reformierakonda

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

20:23

Eesti mehed kerkisid maailma edetabelis, Malõgina kukkus

19:44

Lakersi keskmängija tahab Sloveenia koondist esindada

19:11

Lass ja Pokk jäid kaksikduublist ühe lauapalli kaugusele

18:38

NFL: Chiefs häbistas divisjonirivaali, Eagles sai söödumängu käima

loe: kultuur

16:47

Ave Palm: tsüanotüüpia sinine sobib hästi Eesti kargusesse

16:37

Pildid: Rüki galeriis avati Anna-Liisa Kree näitus "Suvi on vaid meeleseisund"

16:33

Daniel Vaarik: proovime ajakirjandust ja filmi ühildada

15:51

Nädalavahetuse vaadatuim linateos Eesti kinodes oli "Gabby Nukumaja: Film"

loe: eeter

19:17

Uus tõsielusari "Tippvormi(s)" otsib lahendusi kehvale füüsilisele vormile

19:14

Eesti Laulu konkursile esitati 171 lugu

15:14

Navitrolla: kõige paremad pildid sünnivad ilma igasuguse taotluseta

09:03

"Klassikatähtede" popitöötluste vooru võitis Havryil Sydroyk

Raadiouudised

18:50

Isamaa alustas Tartus enne ametlikke koalitsioonikõnelauste algust kiirkohtumisi

18:50

Kohalike valimiste tulemused valmistasid mitmele erakonnale pettumuse

18:35

Päevakaja (20.10.2025 18:00:00)

16:50

Tartus lõppes Reformierakonna kauaaegne võiduseeria

16:10

Kõrge valimisaktiivsuse tõttu võttis häälte lugemine kauem aega

15:25

Raadiouudised (20.10.2025 15:00:00)

13:15

Narvas hakkab koalitsioonikõnelusi pidama Mihhail Stalnuhhin

13:05

Ilm püsib suuremate külmadeta

12:45

Valgas senine võimuliit jätkata ei saa

12:25

Raadiouudised (20.10.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo