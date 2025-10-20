Nafta hind jätkas langust

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind langes 0,86 protsenti ja oli esmaspäeva lõuna paiku 60,76 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 57 dollarit barreli kohta.

Nii Brenti kui ka WTI hind langes möödunud nädalal ligikaudu kaks protsenti, mis tähistas kolmandat järjestikust nädalast langust. Turul kasvab mure nafta ülepakkumise pärast, samal ajal kui USA ja Hiina vaheline kaubandustüli on hoogustunud.

"Mure naftat tootvate riikide suurenenud tootmisest tuleneva ülepakkumise pärast koos hirmuga majanduskasvu aeglustumise ees, mis tuleneb USA ja Hiina kaubanduspingete eskaleerumisest, õhutab müümise survet," ütles finantsfirma Fujitomi Securitiesi analüütik Toshitaka Tazawa.

Hiina avalikustas esmaspäeval ka viimase kvartali majandusnäitajad. Pekingi teatel kasvas Hiina majandus kolmandas kvartalis s 4,8 protsenti, mis on kõige nõrgem tulemus alates läinud aasta samast kvartalist, põhjuseks kaubanduspinged USA-ga ja kehv nõudlus. Hiina ametlikud andmed ei pruugi olla usaldusväärsed, seetõttu võis majanduskasv olla veelgi aeglasem.