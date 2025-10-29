Jaekaubandusettevõtete müügimaht kasvas septembris neli protsenti

Statistikaameti analüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul mõjutasid müügimahu kasvu peamiselt mootorikütuste jaemüük ja tööstuskaupade kauplused.

"Toidukaupade kauplustes müügimahu vähenemine septembris siiski jätkus ning kahanes eelmise aasta sama kuuga võrreldes viis protsenti," ütles Pihlak pressiteates.

Mootorikütuse jaemüügiga tegelevate ettevõtete müügimaht kasvas septembris eelmise aasta sama ajaga võrreldes 22 protsenti. "Nende ettevõtete müügimahu kasvule avaldas mõju eelmise aasta septembri madalam võrdlusbaas ning mootorikütuste hindade odavnemine," lisas Pihlak.

Tööstuskaupade kaupluste müügimaht hakkas septembris uuesti kasvama ning suurenes eelmise aasta sama ajaga võrreldes kuus protsenti.

Tööstuskaupadest kõige rohkem ehk 29 protsenti kasvas müügimaht muudes spetsialiseeritud kauplustes, kus kaubeldakse peamiselt arvutite ja nende lisaseadmete, raamatute, sporditarvete, mängude, mänguasjade ja muuga. Müügimaht suurenes veel ka kaheksa protsenti kasutatud asjade kauplustes ja väljaspool kauplusi ehk kioskites, turgudel ning otsemüügil, viis protsenti apteekides ja kosmeetikatarvete kauplustes ning ühe protsendi võrra tekstiilitoodete, rõivaste ja jalatsite kauplustes.

Müügimaht vähenes kuus protsenti posti või interneti teel kaupu müüvates kauplustes. Samuti kahanes müügimaht viis protsenti nii n-ö kaubamajades kui ka majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjalide kauplustes.

Augustiga võrreldes jäi septembris jaekaubandusettevõtete müügimaht samale tasemele. Sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud andmete põhjal kasvas septembris müügimaht eelmise kuuga võrreldes kaks protsenti.

Selle aasta esimese üheksa kuuga suurenes jaekaubandusettevõtete müügimaht eelmise aasta sama ajaga võrreldes kolm protsenti.

Analüütik: kaupmehed ootavad tarbimise kasvu tuleva aasta maksumuudatustest

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor hindab, et september oli jaekaupmeestele pigem rahulolu pakkuv kuu.

Kui eelmise aasta teisest poolest selle aasta suveni näitas müük jaekaubanduses taastumise märke, siis pärast käibemaksutõusu kasv pidurdus, märkis Nestor.

"Ootuspäraselt jäi seisak siiski ajutiseks. Kõrgemate kasvunumbrite ootuses kaupmehed on pilgu suunanud küll ennekõike järgmisel aastale. 2026. aastast jõustuvad muudatused tulude maksustamisel mõjuvad eriti kõrgema palgaga inimeste rahakotile soodsalt ja suurem osa tekkinud säästust leiab tee tarbimisse," tõi Nestor välja.