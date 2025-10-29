Noorte ukrainlaste sissevool tekitab Poolas ja Saksamaal ärevust

Ukraina leevendas hiljuti riigist lahkumise reegleid noortele meestele ning see tekitab Saksamaal ja Poolas suurt rahulolematust. Berliinis asuv valitsus muretseb nüüd, et uute pagulaste sissevool võib vähendada sakslaste toetust Ukrainale.

Kiiev teatas augustis, et noored mehed võivad taas välismaale reisida. Pärast seda on Saksamaale ja Poolasse saabunud üha rohkem noori ukrainlasi. Berliin muretseb seetõttu, et sakslaste suhtumine ukrainlastesse võib jaheneda, vahendas Politico.

Saksamaa valitsuspartei CDU liikmed hoiatavad, et kuigi riik jätkab Ukraina pagulaste vastuvõtmist, siis avalikkuse toetus Ukrainale võib väheneda, kui noored meessoost pagulased väldivad sõjaväeteenistust.

"Meil puudub huvi selle vastu, et noored Ukraina mehed viibiksid Saksamaal selle asemel, et kaitsta oma riiki. Ukraina teeb oma otsused ise, kuid hiljutine seaduse muudatus on viinud väljarände trendini, millega peame tegelema," ütles CDU välisküsimuste kõneisik Bundestagis Jürgen Hardt.

Poola parempopulistlik erakond Konföderatsioon astus sammu kaugemale ning kritiseeris teravalt noorte ukrainlaste saabumist riiki. "Poola ei saa jätkuvalt olla varjupaik tuhandetele meestele, kes peaksid kaitsma oma riiki, koormates samal ajal Poola maksumaksjaid," teatas Konföderatsioon.

Euroopa Liidus elab kõige rohkem Ukraina pagulasi Saksamaal ja Poolas. Eurostati kohaselt elab Saksamaal umbes 1,2 miljonit inimest, kes põgenesid Ukrainast pärast Venemaa täiemahulist sissetungi. Poolas elab ligi miljon Ukrainast pärit pagulast.

Alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest vajasid 18–60-aastased Ukraina mehed riigist lahkumiseks eriluba. Alates augustist lubab aga Kiiev taas 18-22-aastastel meestel välismaale reisida.

Poola piiri ületab nüüd ligikaudu 1600 noort meest päevas, ka Saksamaale saabub üha rohkem noori ukrainlasi. Saksamaal kasvab nüüd surve, et riigis viibivad Ukraina pagulased jäetaks sotsiaalprogrammidest välja.

Käimasoleva arutelu tõstatas Saksamaal Baieri liidumaa juht Markus Söder. Söder on üks Saksamaa mõjuvõimsamaid poliitikuid, ta on CDU Baieri sõsarpartei kristliku-sotsiaalse liidu (CSU) esimees ning kantsler Friedrich Merzi liitlane.

Ka parempopulistlik partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) nõuab nüüd üha valjuhäälsemalt, et riik lõpetaks ukrainlastele sotsiaaltoetuste maksmise.

Merzi koalitsioon on nüüd üha suurema surve all. CDU koalitsioonipartneri SPD esindaja Sebastian Fiedler ütles siiski, et ei näe vajadust koheseks tegutsemiseks.

"SPD parlamendifraktsioon on jätkuvalt pühendunud Ukraina toetamisele parimal võimalikul viisil. Osa meie suhetest Ukrainaga tähendab ka seda, et me ei dikteeri ette, millal tema kodanikud saavad riiki siseneda ja lahkuda. Põhimõtteliselt pole Saksamaa asi otsustada, milliseid noori Ukraina saadab sõtta," ütles Fiedler.