Merz: Saksamaale peaks tulema vähem noori Ukraina mehi

Saksamaa kantsler Friedrich Merz
Saksamaa kantsler Friedrich Merz Autor/allikas: SCANPIX7EPA/CLEMENS BILAN
Saksa liidukantsler Friedrich Merz ütles neljapäeval Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile, et Saksamaale peaks põgenikena tulema vähem noori Ukraina mehi.

"Ma palusin Ukraina presidendil tagada, et eriti just noored mehed ei tuleks Ukrainast üha arvukamalt Saksamaale, vaid teeniksid oma kodumaad," ütles Merz pärast telefonikõnet Zelenskiga. "Neid on seal vaja."

Euroopa suurim majandus on alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest 2022. aasta veebruaris võtnud vastu umbes miljon Ukraina põgenikku.

Hiljuti on Saksamaale saabunud rohkem noori ukraina mehi, seda pärast Kiievi otsust lubada 18- kuni 22-aastastel Ukrainast lahkuda, teatas siseministeerium eelmisel kuul AFP-le.

Ministeeriumi andmetel kasvas sellesse vanuserühma kuuluvate ja Saksamaalt varjupaika otsivate meeste arv veidi enam kui sajalt nädalas kuni 1796-ni oktoobri teisel nädalal.

Merz ütles ka, et Saksamaa sotsiaalhoolekande eeskirju muudetakse peagi viisil, mis vähendaks Ukraina põgenikele makstavaid toetusi ja "pakuks seega suuremaid stiimuleid töökoha leidmiseks".

"Nende põgenike toetused struktureeritakse nii, et stiimulid tööle asumiseks kaaluksid üles soovi jääda sotsiaaltoetustest sõltuma," ütles Merz Berliini ettevõtlusüritusel.

Ukraina oli pärast Venemaa täiemahulist sissetungi keelanud kõigil 18- kuni 60-aastastel meestel riigist lahkuda, tehes vaid piiratud erandeid. Augustis aga otsustas Kiiev neid reegleid leevendada.

Merz kutsus Zelenskit karmistama korruptsioonivastast võitlust

Merz kutsus Zelenskit üles lahendama ka riigi korruptsiooniprobleeme, kuna Kiievit raputab ulatuslik altkäemaksuskandaal.

"Kantsler rõhutas Saksa valitsuse ootust, et Ukraina jätkab jõuliselt korruptsioonivastast võitlust ja viib ellu reforme, eriti õigusriigi vallas," ütles kantsleri pressiesindaja.

Kiievi valitsust on sel nädalal raputanud korruptsiooniskandaal, mis puudutab väidetavaid altkäemakse riiklikus tuumaenergiaettevõttes, ulatudes ligikaudu 100 miljoni dollarini. Zelenski ei ole skandaaliga otse seotud, kuid see ulatub tema lähiringkonda ja on viinud kahe ministri tagasiastumiseni.

Saksa valitsusametnikud muretsevad, et uudised korruptsioonist Ukrainas õõnestavad avalikku toetust sõjas olevale riigile. Merz on püüdnud Ukrainat tugevalt toetada ajal, mil paljud Euroopa ametiisikud näevad, et USA president Donald Trumpi administratsioon on Ukraina sõjalise toetuse osas kõhklev.

Saksamaa on andnud Ukrainale rohkem relvaabi kui ükski teine Euroopa riik.

"Zelenski lubas täielikku läbipaistvust, pikaajalist toetust sõltumatutele korruptsioonivastastele ametitele ning edasisi kiireid samme, et taastada Ukraina rahva, Euroopa partnerite ja rahvusvaheliste annetajate usaldus," lisas Merzi pressiesindaja.

Kantsleri pressiesindaja sõnul tänas Zelenski kantslerit Saksamaa sõjalise toetuse eest, eriti õhukaitse ja Ukraina energiataristu kaitsmise vallas.

"Saksamaa koos oma lääne partneritega suurendab survet Moskvale, et veenda Venemaad alustama tõsiseid läbirääkimisi," märkis pressiesindaja ning lisas, et jätkub töö ka külmutatud Venemaa varade tõhusaks kasutamiseks.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS, Politico

Merz: Saksamaale peaks tulema vähem noori Ukraina mehi

Loetumad uudised

04:51

Tallinna väikese ringtee ehituse plaan on juba paar aastat ootel

14:45

Ukraina kinnitas rakettide Flamingo kasutamist Venemaa taristu ründamiseks Uuendatud

16:02

E-Piim on rahalistes raskustes, ettevõtte juhiks toodi Peep Peterson

15:03

Erivajadustega inimesed peavad aprillist teenuste eest ise rohkem maksma Uuendatud

11.11

Suri Imre Sooäär

12.11

"Pealtnägija": salaküttide jultunud tegevus jahmatas jahimehi

09:14

Purga: peab ära lahendama Linnateatri küsimuse

09:47

Eesti avab järgmisel aastal viis uut saatkonda

14:30

Veidemann kutsub kokku ERR-i nõukogu koosoleku

12:00

Limp Bizkiti Tallinna kontsert jääb ära

