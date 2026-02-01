X!

Valgevene kiusab nüüd Poolat üle piiri lendavate õhupallidega

Välismaa
Poola president Karol Nawrocki inspekteerimas piirirajatisi.
Poola president Karol Nawrocki inspekteerimas piirirajatisi. Autor/allikas: SCANPIX / PAP / ARTUR RESZKO
Välismaa

Valgevene on kaks ööd järjest saatnud üle piiri Poolasse õhupalle, mille tagamõte on Poola relvajõudude väitel riigi õhutõrje testimine. Sügisel lendas ööde kaupa õhupalle Leedu õhuruumi, mis häiris tugevalt riigi lennuliiklust ning sundis riigi juhtkonda ajutiselt isegi eriolukorda kehtestama.

Poola teatel rikkusid Valgevenest lähtunud õhupallid juba jaanuari lõpus korduvalt riigi õhuruumi. Ööl vastu laupäeva sulgesid Poola võimud ajutiselt õhuruumi Poola ja Valgevene vahelise piiri põhjaosa ümbruses, kui piirkonnas avastati tundmatud objektid, mis ilmselt olid Valgevenest lennanud õhupallid. Sel nädalal juba teine selline õhuruumi rikkumine sundis peatama tsiviillennud Podlaasia vojevoodkonnas, teatas Poola kaitseväe operatiivjuhtkond sotsiaalmeedias.

Ööl vastu pühapäeva, 1. veebruari saatis Valgevene Poola relvajõudude operatiivjuhatuse teatel uuesti Poola õhukaitsesüsteemi testimiseks üle piiri meteoroloogilisi õhupalle.

Sõjavägi teatas, et ilmaennustuspallide rünnak oli järjekordne katse läbi viia luuret ja testida õhukaitse võimet õhust objekte tuvastada. Radarsüsteemid tuvastasid õhupallid taevas ja jälgisid nende liikumist. Need ei kujutanud endast mingit ohtu Poola õhuruumi turvalisusele, kinnitasid Poola relvajõud.

"Poola relvajõud on jätkuvalt valmis täitma Poola õhuruumi turvalisuse tagamisega seotud ülesandeid," kinnitas operatiivjuhatus.

See on teine ​​öö järjest, mil sellised rünnakud on toimunud. Lisaks registreeriti õhupallide sisenemist ka 28. jaanuaril, mille tulemusel piirati ajutiselt osa Podlaasia vojevoodkonna kohal oleva õhuruumi kasutamist tsiviilliikluseks.

Õhupallirünnakud toimuvad üle Euroopa

Euroopa lennujaamad on pidanud üha sagedamini tegelema häiretega õhuruumis, mis on seotud droonide või tundmatute objektidega ja mis on põhjustanud ajutist töö peatamist paljudes Euroopa lennujaamades.

Kõige rohkem on Valgevene õhupalle sisenenud Leedu õhuruumi, sundides riiki detsembris selle tegevusega seoses välja kuulutama eriolukorra.

Leedu ametnikud on pikka aega seostanud paljud neist juhtumitest salakaubavedajate poolt Valgevenest üle piiri ebaseaduslike sigarettide vedamiseks kasutatavate meteoroloogiliste õhupallidega.

Leedu valitsus süüdistab Valgevene diktaatorit Aleksandr Lukašenkot selle tegevuse tahtlikus lubamises ja sisuliselt relvana kasutamises, kirjeldades seda osana laiemast "hübriidrünnakust" Balti riikide vastu.

ISW: Valgevene alla neelanud Moskva survestab sellega läänt

Moskva on Valgevene sisuliselt alla neelanud ja kasutab seda ohtlikeks provokatsioonideks NATO vastu. Poola õhuruumi rikkumine on osa sõjaks ettevalmistumise "nullfaasist", tõdes mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) oma viimases, laupäeva õhtul avaldatud analüüsis.

ISW analüütikud jõudsid järeldusele, et Venemaa on Valgevene de facto annekteerinud ja kasutab selle territooriumi oma sõjaliste ja poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Täpsemalt kasutab Moskva Valgevenet NATO liikmesriikide õhuruumi tungimiseks.

ISW märgib, et sellised tegevused nagu õhupallide üle piiri lennutamised on osa niinimetatud nullfaasist, mille käigus luuakse informatiivsed ja psühholoogilised tingimused võimalikuks tulevaseks sõjaks Venemaa ja NATO vahel.

Analüütikute arvates testib Moskva alliansi reageeringut, kasutades Valgevenet hüppelauana provokatsioonideks ja hübriidoperatsioonideks lääneriikide vastu.

Venemaa kasutab Valgevene territooriumi Ukraina ründamiseks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on varem öelnud, et Venemaa kasutab Valgevene territooriumi Ukraina ründamiseks ja Euroopa riikidele surve avaldamiseks. Täpsemalt saadetakse Valgevenest teele ründedroone Shahed ja koordineeritakse Vene õhurünnakuid Ukrainale.

Samal ajal teatas Valgevene kaitseminister Viktor Hrenin Vene raketisüsteemi Orešnik paigutamisest riiki, viidates sellele kui vastusele "lääne agressioonile". Ta rõhutas samas, et Minsk ei plaani sõjalisi aktsioone lääneriikide vastu.

Poola teatas 17. jaanuari öösel Białystoki ja Sokółka lähedal Podlaasia vojevoodkonnas avastatud kahe õhupalli jäänustest, mille juures olid tõenäoliselt Valgevenest pärit salasigaretid.

Samuti on teada, et Poola sisenes vähemalt 59 salakaubaveoga meteoroloogilist õhupalli. Suurim arv selliseid intsidente registreeriti Podlaasia ja Lublini vojevoodkondades, mis piirnevad Valgevenega.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: LIGA.net, RBK-Ukraina, BNS

