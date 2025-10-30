X!

Slovakkia kehtestas kõnniteedel liikumisele kiirusepiirangu

Jalgrattateed
Jalgrattateed Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Slovakkia parlament võttis vastu liiklusseaduse muudatuse, mis kehtestab linnapiirkondades kõnniteedel lubatud maksimaalseks liikumiskiiruseks kuus kilomeetrit tunnis. Ehkki kriitikud väitsid, et see seab kiirusepiirangu ka jalakäijatele, kinnitasid võimud, et see on seatud just jalakäijate kaitseks ning nende kulgemist ei piira.

Parlamendis teisipäeva pärastlõunal heaks kiidetud piirang kehtib jalakäijatele, jalgratturitele, rulatajatele ning tõukeratta- ja elektritõukerattaga sõitjatele – kõigile, kellel on kõnniteedel lubatud liikuda – ja selle eesmärk on vältida sagedasi kokkupõrkeid kõnniteedel, väitis väljaanne Politico.

Slovakkia politsei lükkas selle väite jalakäijate osas siiski ümber. "Mitmed meediaväljaanded seostasid seda 6 km/h kiirusepiirangut ka jalakäijatega. Pean märkima, et see ei ole tõsi," vahendas väljaanne Euractiv.com politsei asejuhi Rastislav Polakoviči sõnu.

Jalgratturite toetusgrupp Cyklokoalícia (Jalgrattasõidu koalitsioon) nõustus politseiga, öeldes, et muudatus ei piira mingil moel jalakäijate või jooksjate liikumiskiirust, see ei keela bussile spurtimist ega kehtesta trahve liiga kiiresti kõndimise eest.

Seega ei vasta tõele paljude veebikommentaatorite ja ka rahvusvaheliste meediakanalite eeldus, et seadus kehtestab kiirusepiirangu ka jalakäijatele.

"Peamine eesmärk on suurendada ohutust kõnniteedel, arvestades tõukeratturite osalusel toimunud kokkupõrgete sagenemist," ütles muudatuse autor Lubomír Vážny peaminister Robert Fico vasakpoolsest-populistlikust parteist Smer, mis kuulub valitsevasse koalitsiooni.

Seadusandja sõnul on muudatus kasulik rikkumiste tõendamisel, eriti juhtudel, kui on vaja objektiivselt kindlaks teha, kas liiguti kiiremini kui see, mida peetakse sobivaks kiiruseks aladel, mis on mõeldud peamiselt jalakäijatele.

Vabaühenduse Cyklokoalícia jaoks seisneb seaduse tegelik probleem hoopis selles, et uus reegel keelab alla 10-aastastel lastel kõnniteedel jalgrattaga sõitmise, kuna selline laps jalgrattal võib kergesti ületada kiirust 6 km/h.

"Ainus kindel tulemus on see, et see kas õpetab lastele, et seaduse rikkumine on normaalne, või surub nad teedele, kus tagajärjed võivad olla surmavad," kommenteeris organisatsiooni esindaja.

Politico tõi välja, et inimese keskmine kõndimiskiirus on tavaliselt 4–5 km/h. Briti Südamefondi teatel peetakse suurepärases füüsilises vormis inimese jaoks mõõdukaks tempoks käimisel 6,4 kilomeetrit tunnis.

Kuigi seadus jõustub 1. jaanuaril 2026, pole selle pooldajad avalikult selgitanud, kuidas nad kavatsevad seda jõustada.

Slovakkia opositsioon kritiseeris muudatust ja isegi siseministeerium ütles, et üldise kiirusepiirangu kehtestamise asemel oleks sobivam keelata elektritõukerataste sõitmine kõnniteedel.

Opositsioonilise liberaalse partei Progressiivne Slovakkia liige Martin Pekár ütles, et jalakäijaid ohustavad autod, mitte jalgratturid või tõukerattad, ning et muudatus karistab säästvat transporti.

"Kui tahame vähem kokkupõrkeid, vajame rohkem ohutuid jalgrattateid, mitte absurdseid piiranguid, mida on füüsiliselt võimatu järgida," ütles Pekár. "Sellise kiirusega sõites ei suuda jalgrattur tasakaalu hoida," lisas ta.

Toimetaja: Mait Ots

