Swedbank ja SEB teenisid Eestis üheksa kuuga 319 miljonit eurot kasumit

SEB juhatuse esimees Allan Parik, taustal pangahoonete siluetid Tallinnas.
SEB juhatuse esimees Allan Parik, taustal pangahoonete siluetid Tallinnas. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Swedbank teenis Eestis tänavu esimese üheksa kuuga 191,3 miljonit eurot puhaskasumit, teine suurpank SEB teenis samal ajal 127,3 miljonit eurot. Mullusega võrreldes kahanes kahe suurpanga kasum kokku ligi 109 miljoni euro võrra.

Seejuures kahanes Swedbanki kasum eelmise aastaga võrreldes 87,9 miljoni euro võrra, SEB oma 21 miljoni euro võrra.

Swedbanki eraklientide laenumahud kasvasid aastaga viis protsenti ja äriklientide omad kuus protsenti. Hoiused kasvasid neli protsenti. Aasta esimese üheksa kuuga väljastati eraisikutele uusi laene kogusummas 864 miljonit eurot ja ettevõtetele 1,1 miljardit eurot.

Ettevõtte tulud vähenesid 90 miljoni euro võrra, seda vähenenud intressitulude tõttu, teatas pank. Puhas intressitulu vähenes 82,6 miljoni euro võrra, mille põhjustasid madalamad turuintressid ja laenumarginaalid.

Teenustasutulud vähenesid 6,2 miljoni euro võrra pakettide hinnakirja muudatuse tõttu 2024. aasta viimases kvartalis. Muud tulud vähenesid 1,6 miljoni euro võrra varade ümberhindluse tõttu.

Swedbanki kulud kasvasid 22,2 miljoni euro võrra. Kulude tõusu peamisteks põhjusteks olid personali, toetustegevuste (näiteks Targa Tuleviku Fondi finantseerimine), uue peamaja ja Swedbanki grupist sisseostetavate teenuste kulude kasv. Muu hulgas kasvasid digilahendustega seotud kulud ja investeeringud.

Eeldatavad krediidikahjud 2025. aasta esimese üheksa kuuga ulatusid –6,5 miljoni euroni, 2024. aasta samal perioodil oli vastav näitaja 1,6 miljonit eurot.

SEB-s kasvas ettevõtete laenuportfell aastases võrdluses 9,5 protsenti. Eraklientide laenuportfell on aastavõrdluses 7,4 protsenti suurem. Kokku on SEB septembri lõpu seisuga väljastanud Eestis laene ja liisinguid 7,5 miljardit euro väärtuses, millest pool miljardit on just viimase aasta kasv.

Eraisikute hoiused on aastaga kasvanud 6,8 protsenti ehk enam kui 200 miljoni euro võrra.

SEB Pank Grupi üheksa kuu tegevustulud ulatusid 219,2 miljoni euroni (2024. aasta 9 kuud 268,2 miljoni euroni) ning tegevuskulud 67,1 miljoni euroni (2024. aasta 9 kuud 64,0 miljoni euroni).

"Sellel aastal on toimunud majanduse aktiviseerumine ja värsked prognoosid näitavad investeerimisjulguse ja majanduskasvu paranemise jätkumist. SEB iga-aastane Balti suurfirmade finantsjuhtide uuring näitab, et Eesti ettevõtete optimism on tõusnud kõrgeimale tasemele alates 2021. aastast," kommenteeris SEB juhatuse esimees Allan Parik panga üheksa kuu tulemusi.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

