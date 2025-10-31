Purga tahab protsendikunsti tellimise kohustuse hinnapiiri kergitada

Kultuuriminister Heidy Purga tegi ettepaneku muuta seadust selliselt, et kunstiteose tellimise kohustus tekiks senise 750 000 eurot maksva avaliku hoone ehitamise asemel alates miljoni euro suuruse ehitushinnaga hoonetele. Kunstnike liit on muudatusega päri.

Eestis hakkas 2011. aastast kehtima kunstiteoste tellimise seadus, mis näeb ette, et riigi rahaga ehitatavatesse hoonetesse tuleb tellida sobivad kunstiteosed. Kuna teose hind peab olema vähemalt üks protsent ehitusmaksumusest, aga ei tohi ületada 110 000 eurot, kutsutakse seda protsendikunstiks.

Praeguse korra järgi tuleb protsendikunsti tellida nende avalike hoonete jaoks, mille ehitus maksab riigihanke viiekordse piirmäära ehk 750 000 eurot või rohkem.

Rahandusministeerium valmistab aga ette riigihangete seaduse muudatust, millega kaob kasutuselt riigihanke piirmäära mõiste, kasutusele jääb aga lihthanke piirmäär, milleks on 100 000 eurot.

Purga kirjutas rahandusministeeriumile, et kunstiteoste tellimise seaduses kasutatakse samuti riigihanke piirmäära mõistet ja seetõttu tuleb ka kunsti tellimist puudutavat seadust muuta. Kui jätkata sama suurusjärguga, mis on kehtivas seaduses, oleks kõige lähem sõnastus kaheksakordne ehituse lihthanke piirmäär ehk 800 000 eurot.

Kultuuriministeerium soovib aga, et piirmäära tõstetaks hoopis kümnekordse lihthanke piirmäärani ehk miljoni euroni. Alla selle jäävate avalike ehitiste puhul poleks protsendikunsti tellida tarvis.

"Ehitushinnad on selle ajaga võrreldes, mil viimati piirmäära reeglit ümber vaadati, oluliselt tõusnud," põhjendas Purga. "Alla ühe miljoni eurose eelarvega ehitustööd, eelkõige hoonete laiendamised või ümberehitamised, on tavaliselt pigem väikestel objektidel ja arvestades kunstiteose tellimisega kaasnevat haldus- ja rahalist koormust, oleks mõistlik seda alampiiri tõsta."

Kultuuriministri hinnangul mõjutab muudatus kunstnikke vähe ja pigem positiivselt, sest madalaima hinnaga konkursse võib toimuda vähem, aga eelarve on rohkem kooskõlas teose reaalse maksumusega.

"Kultuuriministeerium on antud muudatusettepaneku ettevalmistamisel kaasanud ka valdkonna partneri Eesti Kunstnike Liidu, kes on ettepaneku ja seda toetavate argumentidega nõus," lisas Purga.

Seda kinnitas ERR-ile ka kunstnike liidu president Maarin Ektermann.

"Kunstnike liiduga konsulteeriti tõesti antud ettepanekuga seoses ning meil ei olnud põhjust vastu olla, kuna praktikas miinimumpiiril tehtud ehk 7500-euroseid kunstikonkursse viimastel aastatel juba nagunii praktiliselt ei olnud," lausus Ektermann.

Kunstiteoste tellimise seaduse eesmärk on tuua avalikku ruumi rohkem kunsti. Kõige enam on protsendikunsti jõudnud õppe- ja lasteasutustesse, valitsushoonetesse, suursaatkondadesse, meditsiini-, kaitse- ja kultuuriasutustesse.