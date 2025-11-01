ERR Washingtonis: Halloween on ameeriklaste jaoks üks oodatumaid pühi

Reedel tähistati Ameerika Ühendriikides Halloweeni. Ameeriklaste jaoks on see aasta üks oodatumaid pühi, mil kodusid kaunistades ja kostüüme meisterdades pannakse mängu kogu fantaasia.

Halloweeni õhtul uitavad linnatänavatel printsessid, piraadid, superkangelased ja nõiad. Eesmärk üks: käia ukselt uksele ja küsida kommi.

"Täiskasvanud, lapsed, kõik armastavad Halloweeni tähistada," sõnas Rebecca. "See on õhtu, mil riietud kostüümidesse, saab olla mänguline ja lapsemeelne. Käid ringi ja ütled "komm või pomm" ja kõik annavad sulle maiustusi."

Kuigi halloweeniga seostuvad fantaasiarikkad kostüümid ja kõrvitsad, ulatuvad selle juured sadade aastate taha. Põhja-Ameerikasse jõudis püha 19. sajandil sinna asunud iirlaste ja šotlastega.

Tänu oma pikale ajaloole on Halloween kombinatsioon paljudest traditsioonidest, sel on mõjutusi nii pühakutepäevast, hingedepäevast kui ka keltide suvelõpu pühast.

Täna on Halloween lõbus ja peresõbralik õhtu, ühendades erinevaid põlvkondi.

"Halloween on selline aeg, kus inimesed saavad ennast väljendada, natuke lõbutseda, mitte kõike nii tõsiselt võtta. Saame end kostümeerida ja totakad välja näha ja selle üle nalja visata. See on tore aeg oma sõpradega mälestusi luua," sõnas Felipe.

Aja jooksul on halloweenist saanud aga kommertspüha. Sel aastal kulutavad ameeriklased kostüümidele, kaunistustele ja kommidele hinnanguliselt ligi 13 miljardit dollarit.

Kodude kaunistamisel ja kostüümide valmistamisel end juba tagasi ei hoita. Halloweeniks valmistutakse päevi, nädalaid ja isegi kuid.

"Ma olen keskaegne printsess. Peakatte ja terve riietuse valmistasin kõik ise. Õmblesin kostüümi ja meisterdasin mütsi. See võttis umbes kaks päeva aega. See on kõik käsitsi õmmeldud ja tikitud," muljetas Ronja.

Säde oli riietanud ennast Harry Potteriks. "Klassikaline Harry Potter. Ma ei teagi. See oli kapis olemas ja siis mõtlesin, ah, las olla," lausus ta.

Ella ütles, et talle meeldib Frankensteini pruut just sellisena, nagu ta on. "Ma armastan eriti seda parukat. Nii et ma otsustasin, et ehk peaksin ma sel aastal olema Frankensteini pruut. Tundus, et see on igati sobilik kostüüm."

Õhtu lõpuks on laste kotid magusast pungil ja kommivarud terveks aastaks olemas.

Halloweeni ajal saavad nii lapsed kui ka täiskasvanud hetkeks unustada argipäeva ja lasta fantaasial vabalt lennata.