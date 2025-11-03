Solman: Isamaa koguneb võimupartnerit otsustama nädala esimeses pooles

"Selle nädala esimeses pooles me oma Tallinna piirkonna juhatuse kokku võtame, et eelmisel nädalal kohtumistel saadud info ja argumendid meie juhatuse liikmetele lauda panna. Neid (Tallinna piirkonna juhatuse liikmeid – toim) on kokku 15, pluss uued volinikud, kes hakkavad uue linnapea poolt või vastu volikogus hääletama," ütles Solman.

Küsimusele, kas suurem ühisosa on nelikliidu või Keskerakonnaga, vastas Solman, et see sõltub sellest, kuidas ühisosa defineerida.

"Loomulikult nelikliiduga oli meil harjumus töötada omaks saanud. Ja nendega on meil olnud lõbus. Väljapoole on paistnud, et abilinnapead omavahel läbi ei saanud, aga seal taga oli see, et kommunaalamet ja transpordiamet löödi lahku ja piirid olidki hägusad. Kuid õhkkond nelikliidus oli väga hea."

Solmani sõnul tekkis nüüd uus muutus ehk Eesti 200 asendus volikogus Parempoolsetega, kellega tema sõnul on ka "täiesti võimalik koostööd teha".

Kui rääkida Keskerakonnast, siis Solmani sõnul pole linna tasandil Isamaal koostööd Keskerakonna ja Mihhail Kõlvartiga olnud, aga on olnud omal ajal Jüri Ratase esimeses ja teises valitsuses.

"Seal on ka tuntavalt ühisosa olemas, aga on ka väga palju tundmatut maad. Ja võibolla on see üks külmutatud probleem olnud Tallinnas. See on muukeelne elanikkond. Mihhail Kõlvarti hoiakud mõjutavad eelkõige muukeelset elanikkonda, kes on talle massiivse häältesaagi andnud."

Kumba eelistada, hakkabki Isamaa Tallinna piirkonna juhatus Solmani sõnul kaaluma. Tema sõnul tuleb lahendada külmutatud küsimused ehk ühiskondlikud pinged ja muudatused, mis globaalsete ohtude näol on ka Eesti ees seismas.

"Kellega me paremini need ära lahendada saame, selle poole me ilmselt ka valime. Ja see on tõepoolest Tallinna piirkonna juhatuse kätes ehk Isamaa Tallinna piirkond langetab selle otsuse."

Solman ei nõustunud kriitikaga, et Isamaa on koalitsioonikõneluste alustamisega venitanud. Ta ütles, et kui eesmärgiks on stabiilne linnajuhtimine järgmiseks neljaks aastaks, tulebki aega võtta, et erinevad asjad läbi arutada.

"Selle nelikkoalitsiooniga oli tore asi, et ma olin minu arust siinsamas diivanil kui me panime koalitsioonilepingut kokku ja ma ütlesin välja selle, et me tahame agressorriigi kodanikelt ära võtta valimisõiguse. Ja minu nelikliidu koalitsioonipartnerid naersid selle peale. Härra linnapea, aga ka minu kõrval istunud Pärtel-Peeter Pere ütles mulle pärast seda saadet, et "Riina, ma pean hakkama nüüd sinu konarusi siluma". Aga ma teadsin väga täpselt, kuhu tuleb see kirves peeglisse visata, et ta hakksk Toompeal mõranema. Nii et koalitsiooni moodustamine Tallinnas tähendab ka veidi üleriiklikke teemasid," sõnas Solman.

Vastates küsimusele, mis on kõige olulisem teema kohtumistel ja mis peaks saama ka koalitsioonileppesse, vastas Solman, et kindlasti see, mis puudutab eestikeelsele haridusele ülemineku jätkumist.

"Samasuguses tempos, aga toetades nii venekeelseid kui ka eestikeelsed õpilasi. Lasteaedadest on tulnud palju tagasisidet, et kui on venekeelsete laste ülekaal, siis lapsed tulevad koju ja räägivad vene aktsendiga ja kasutavad venekeelseid sõnu. Ühest küljest on see tore, aga me mõistame, et me oleme ikkagi kutsutud eesti keele, kultuuri, rahvuse ja meie riigi püsimajäämiseks."