X!

Solman: Isamaa koguneb võimupartnerit otsustama nädala esimeses pooles

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Isamaa Tallinna piirkonna juhatus koguneb algava nädala esimeses pooles, et otsustada, kas alustada koalitsioonikõnelusi Keskerakonna või kolme ülejäänud erakonnaga, ütles esmaspäeva hommikul "Terevisioonis" Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman.

"Selle nädala esimeses pooles me oma Tallinna piirkonna juhatuse kokku võtame, et eelmisel nädalal kohtumistel saadud info ja argumendid meie juhatuse liikmetele lauda panna. Neid (Tallinna piirkonna juhatuse liikmeid – toim) on kokku 15, pluss uued volinikud, kes hakkavad uue linnapea poolt või vastu volikogus hääletama," ütles Solman.

Küsimusele, kas suurem ühisosa on nelikliidu või Keskerakonnaga, vastas Solman, et see sõltub sellest, kuidas ühisosa defineerida.

"Loomulikult nelikliiduga oli meil harjumus töötada omaks saanud. Ja nendega on meil olnud lõbus. Väljapoole on paistnud, et abilinnapead omavahel läbi ei saanud, aga seal taga oli see, et kommunaalamet ja transpordiamet löödi lahku ja piirid olidki hägusad. Kuid õhkkond nelikliidus oli väga hea."

Solmani sõnul tekkis nüüd uus muutus ehk Eesti 200 asendus volikogus Parempoolsetega, kellega tema sõnul on ka "täiesti võimalik koostööd teha".

Kui rääkida Keskerakonnast, siis Solmani sõnul pole linna tasandil Isamaal koostööd Keskerakonna ja Mihhail Kõlvartiga olnud, aga on olnud omal ajal Jüri Ratase esimeses ja teises valitsuses.

"Seal on ka tuntavalt ühisosa olemas, aga on ka väga palju tundmatut maad. Ja võibolla on see üks külmutatud probleem olnud Tallinnas. See on muukeelne elanikkond. Mihhail Kõlvarti hoiakud mõjutavad eelkõige muukeelset elanikkonda, kes on talle massiivse häältesaagi andnud."

Kumba eelistada, hakkabki Isamaa Tallinna piirkonna juhatus Solmani sõnul kaaluma. Tema sõnul tuleb lahendada külmutatud küsimused ehk ühiskondlikud pinged ja muudatused, mis globaalsete ohtude näol on ka Eesti ees seismas.

"Kellega me paremini need ära lahendada saame, selle poole me ilmselt ka valime. Ja see on tõepoolest Tallinna piirkonna juhatuse kätes ehk Isamaa Tallinna piirkond langetab selle otsuse."

Solman ei nõustunud kriitikaga, et Isamaa on koalitsioonikõneluste alustamisega venitanud. Ta ütles, et kui eesmärgiks on stabiilne linnajuhtimine järgmiseks neljaks aastaks, tulebki aega võtta, et erinevad asjad läbi arutada.

"Selle nelikkoalitsiooniga oli tore asi, et ma olin minu arust siinsamas diivanil kui me panime koalitsioonilepingut kokku ja ma ütlesin välja selle, et me tahame agressorriigi kodanikelt ära võtta valimisõiguse. Ja minu nelikliidu koalitsioonipartnerid naersid selle peale. Härra linnapea, aga ka minu kõrval istunud Pärtel-Peeter Pere ütles mulle pärast seda saadet, et "Riina, ma pean hakkama nüüd sinu konarusi siluma". Aga ma teadsin väga täpselt, kuhu tuleb see kirves peeglisse visata, et ta hakksk Toompeal mõranema. Nii et koalitsiooni moodustamine Tallinnas tähendab ka veidi üleriiklikke teemasid," sõnas Solman.

Vastates küsimusele, mis on kõige olulisem teema kohtumistel ja mis peaks saama ka koalitsioonileppesse, vastas Solman, et kindlasti see, mis puudutab eestikeelsele haridusele ülemineku jätkumist.

"Samasuguses tempos, aga toetades nii venekeelseid kui ka eestikeelsed õpilasi. Lasteaedadest on tulnud palju tagasisidet, et kui on venekeelsete laste ülekaal, siis lapsed tulevad koju ja räägivad vene aktsendiga ja kasutavad venekeelseid sõnu. Ühest küljest on see tore, aga me mõistame, et me oleme ikkagi kutsutud eesti keele, kultuuri, rahvuse ja meie riigi püsimajäämiseks."

Allikas: Terevisioon

Samal teemal

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:30

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

10:29

Moby esineb järgmisel suvel Tartu laululaval

10:26

RKAS pani Tallinnas Liivalaia kohtumaja uuesti müüki

10:22

Hanah Lahe: Istanbuli konventsiooni kuulumine on väärtusruumi küsimus

10:17

Eesti teadlased loovad bakteri- ja pärmitüvedega uusi maitseid

10:00

Kehtiva kriminaalkaristusega isiku kuulumine volikokku tekitab eriarvamusi

10:00

Rainer Vakra: looduskaitset tuleb teha inimesega koos, mitte inimese eest

09:48

Mõttus ja Pajur tulid cyclo-crossis Eesti meistriteks

09:45

Kaspar Viilup: PÖFF võimaldab unistada filmidest, mis lõpuks vaatamata jäävad

09:36

Väikebusside ja pereautode registreerimistasu langeb neli korda

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02.11

Sõja 1348. päev:Ukraina teatas rünnakust Venemaa Krasnodari krais asuvale naftaterminalile Uuendatud

02.11

Foto: Vene piirivalvekaater sõitis Narva jõel Wagneri lipuga Uuendatud

02.11

Ken Saan: kõik Eesti telekanalid võiks kolmeks päevaks välja lülitada

02.11

Koomik Ismo tutvustab EISA uues kampaanias Eestit soomlastele

02.11

Parvlaev Piret piirab novembris pardale võetavate reisijate arvu

01.11

Sõja 1347. päev: Ukraina saatis Pokrovskisse eriväelased

06:25

Riigikaitseraport teeb kriitikat endiste kaitseväe juhatajate kohta

02.11

Prokurör: kaks Louvre'i varguses kahtlustatavat on lastega paar

02.11

Taro plaanib viimaste vägivallajuhtumite järel Eestis reeglid üle vaadata Uuendatud

02.11

Trump ähvardas Nigeeriat sõjalise sekkumisega

ilmateade

loe: sport

10:30

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

09:48

Mõttus ja Pajur tulid cyclo-crossis Eesti meistriteks

09:14

Doncic kostitas Heati kolmikduubliga, Wembanyamal oli kehv päev

08:35

Selevko GP-hõbedast: see annab tööks sädet

loe: kultuur

10:29

Moby esineb järgmisel suvel Tartu laululaval

09:45

Kaspar Viilup: PÖFF võimaldab unistada filmidest, mis lõpuks vaatamata jäävad

09:33

Mart Juure raamatusoovitused: Kivirähk, Pirogov, Pancol jt

08:56

Keeleminutid. Keda oodata hingedepäeval?

loe: eeter

10:17

Eesti teadlased loovad bakteri- ja pärmitüvedega uusi maitseid

09:33

Mart Juure raamatusoovitused: Kivirähk, Pirogov, Pancol jt

09:00

"Klassikatähtede" kuuenda saate võitis kitarrist Harald Trass

08:55

Vaata uuesti: löökpillimängija Karl Martin Tombak esines koos valguskunstnikuga

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (03.11.2025 09:00:00)

02.11

Leedu kultuuriinimesed hoitavad populistliku partei eest

02.11

Põltsamaa kiriku fassaad ja tornikiiver tehti annetajate abiga korda

02.11

Päevakaja (02.11.2025 18:00:00)

01.11

Päevakaja (01.11.2025 18:00:00)

01.11

Soome linn Oulu ehitab nutihaiglat

01.11

Kanepis taastati ainulaadne kellatorn

31.10

Päevakaja (31.10.2025 18:00:00)

31.10

Raadiouudised (31.10.2025 15:00:00)

31.10

Tuleval aastal jõustub uute hoonete varjendinõue

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo