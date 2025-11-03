X!

RKAS pani Tallinnas Liivalaia kohtumaja uuesti müüki

Endine kohtuhoone Liivalaia tänaval.
Endine kohtuhoone Liivalaia tänaval. Autor/allikas: RKAS
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) pani teist korda müüki Tallinnas Liivalaia tänaval asuva endise kohtumaja, mille esimesele enampakkumisele ühtegi pakkumust ei tulnud. Alghind on sel korral 360 000 euro võrra madalam.

RKAS on müüki pannud Liivalaia tänaval asuva endise kohtumaja ning alghinnaks on seekord pandud 4,14 miljonit eurot. Enampakkumine kestab kuni 24. novembrini.

Tegu on kinnistuga, kus asub endine kohtuhoone ning mille pindalaks on 4433 ruutmeetrit.

RKAS pani esimest korda kohtuhoone müüki 2023. aasta suvel, alghinnaks 4,5 miljonit eurot. Ühtegi pakkumust ei laekunud. ERR-iga toona rääkinud kinnisvaraekspertide hinnangul oli põhjuseks liiga kõrge alghind.

Teiseks põhjuseks peeti detailplaneeringu puudumist Peale ebaõnnestunud enampakkumist pani RKAS kohtuhoone müügi pausile, oodates, et Tallinna linn kehtestaks detailplaneeringu.

Praeguse seisuga on detailplaneering küll vastuvõetud, kuid endiselt kehtestamata ning ala sihtotstarve on määratud ainult 2001. aastal kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga muudetakse kohtuhoone kinnistu maa sihtotstarvet ning määratakse ehitusõigus äri- ja elufunktsiooniga hoone ehitamiseks. Liivalaia kohtuhoone krundi detailplaneeringut oli menetletud juba 2016. aastast saati. 

Detailplaneeringu järgi on lubatud krundile lubatud ehitada üks hoone, millel võib olla maksimaalselt 12 maapealset korrust.

RKAS ütles tänavu mais ERR-ile, et ostuhuvi on olemas ning potentsiaalsete ostjatega ollakse suhelnud.

Lisaks Liivalaia kohtuhoonele pani RKAS hiljuti müüki ka Tallinnas Tõnismäel asuva kontorihoone, kus viimased viis aastat asus haridus- ja teadusministeeriumi Tallinna esindus, ning Maneeži tänaval asuva hoone, kus viimased aastakümned on asunud rahvusarhiiv.

Toimetaja: Marko Tooming

