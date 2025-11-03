X!

Herem: sellist analüüsi minu hinnangul vaja ei ole

Martin Herem.
Martin Herem.
Kaitseväe endine juhataja Marti Herem ütles, et riigikaitsekomisjoni raporti koostajate arusaamad riigikaitsest ja riigikaitse toimimisest on väga erinevad nii tema kui ka tema eelkäija Riho Terrase arusaamadest ning et tema hinnangul sellist analüüsi pole vaja.

Heremi sõnul on ta raportiga küll tutvunud, kuid raporti koostajatest pole keegi raportit koostades tema käest midagi küsinud. Küsimusele, kas taoline raport on vajalik, vastas Herem, et ei.

"Minu hinnangul sellist analüüsi vaja ei ole," lausus ta Vikerraadio saates "Uudis+".

"Minu arvates on minu ja Terrase ning raporti autorite arusaamad riigikaitsest ja riigikaitse toimimisest, riigi toimimisest ja lahingupersonali valdkonnast väga erinevad. Kui nad kritiseerivad tehtud otsuseid, siis ei ole minu arvates neil sarnaseid arusaamasid ja sealt see konflikt peamiselt tuleb," lisas Herem.

Raporti koostajate sõnul on võetud kaitseväe juhatajalt juhtimist tagavad võtmefunktsioonid, nagu personalifunktsioon ja lahinguteenindustoetus ehk kritiseeritakse riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) loomist ja kaitseressursside ametile tegevusvaldkondade lisamist. Kriitikat saavad raportis selles eest kaitseväe endised juhatajad Riho Terras ja Martin Herem.

Heremi kohta märgitakse raportis muu hulgas, et ta ei saanud kaitseväe juhatajana aru kaitseväe personalifunktsiooni tähtsusest sõjaajal, mistõttu ta loovutas selle kaitseressursside ametile ning et nii Heremil kui ka tema eelkäijal Terrasel vedas, et sõda ei alanud nende ametiajal, sest ilma nende funktsioonideta ei suuda sõjaaja kaitsevägi efektiivselt toimida.

Herem märkis, et raportis esitatud etteheited on üldsõnalised ning välja pole toodud isegi seda, milline otsustusõigus on ühes või teises valdkonnas kaitseväe juhatajalt ära võetud.

"Mina väidan, et otsustusõigust ei ole ära võetud, küll on aga mõned toimingud ja ülesanded pandud väljaspoolse kaitseväge /.../ Kaitseväelased peaksid keskenduma sõjalisele riigikaitsele. See on olnud pikk vaidlus, mingil põhjusel raporti koostanud inimesed ei ole soovinud kunagi neid detaile kuulata või endale selgeks teha," lausus Herem.

Herem selgitas, et kaitseressursside amet loodi eraldi selleks, et pataljoni või brigaadi ülem ei peaks tegelema elektripirnide ostmise, muruniitmise või muu sellisega, mis pole seotud lahingtegevusega või selle ettevalmistamisega. Samuti pole raporti koostajad tema sõnul endale selgeks teinud, et personaliküsimustes pole otsustusõigus kaitseväest välja liikunud.

Raportis esitatud väitele, et kaitsevaldkonna juhtimisahel on nende otsustega killustatud, vastas Herem, et tema hinnangul see nii ei ole.

"Aga palju asju reformides tuleb veel paremaks teha, aga seda on raske teha, kuid seda väljastpoolt pidevalt kritiseeritakse ja luuakse mingit intriigi," ütles ta.

Küsimusele, miks tema hinnangul pole raporti koostajad tema poole vastuste saamiseks pöördunud, vastas Herem, et tema on asjast aru saanud nii, et see raport polegi riiklik ülesanne, vaid inimeste isiklik initsiatiiv.

"Kes on oma sõnul tahtnud teha meie riigikaitset paremaks, võib-olla on seal taga mingid teised motivatsioonid. Minu nime on seal (raportis) mainitud 16 korda, ma olen (raportis) ainult negatiivsete otsustega silma paistnud ja olen muu hulgas välja vihastanud ka jumala enda," lausus Herem.

Raportit lugenud Heremi sõnul jäi talle silma lõik, kus kirjutati, et kaitseväe rahuaja kaplaniteenistuse kaotamine oli viga ning "see ei ole Jumalale meelepärane tegu". 

Herem lisas, et ta ei näinud, et raportis oleks kordagi mainitud mõne poliitiku nime, kuigi Eestis langetavad lõplikud otsused just poliitikud.

"Ma ei tea, kui palju see dokument ise on poliitiline," ütles ta.

Kriitika selle kohta, et endised kaitseväe või kaitseministeeriumi juhid on liikunud edasi kaitsetööstusesse, on Heremi sõnul nii kaua sisutu, kui taoline keeld pannakse konkreetselt kuhugi kirja.

"Kui seda tahetakse teha, siis peaks seda tegema, mitte sellest rääkima ja lööma risti konkreetseid isikuid. Praegu näidatakse mingeid inimesi, justkui nad oleksid seadust rikkunud või isegi midagi halvasti teinud ja ma ei pea seda kindlasti õigeks. Kui on vaja muuta regulatsioone, siis tuleb seda teha. Aga ma kuulen sellist juttu juba praktiliselt aasta aega ja ma ei tea, kas midagi ka muudetud on," lausus Herem.

Delfi avaldas esmaspäeval refereeringu riigikaitsekomisjoni neljapäeval avaldatavast raportist "Riigi valmisolekust julgeolekuohtude ennetamiseks ja tõrjumiseks halvenevas julgeolekuolukorras", kus tuuakse välja probleemina, et kaitsevaldkonna juhtimisahel on killustatud ning et kaitseministeeriumis on püütud rahuaegset juhtimist kanda üle kriisi- ja sõjaaega

Toimetaja: Marko Tooming

13:28

Lenna Kuurmaa: kuni bändi hakkasin tegema, olin väga hea õpilane

12:26

Saara Nüganen: isa eeskuju inspireeris meie peret avalikult aus olema

10:17

Eesti teadlased loovad bakteri- ja pärmitüvedega uusi maitseid

09:33

Mart Juure raamatusoovitused: Kivirähk, Pirogov, Pancol jt

