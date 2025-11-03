ELAK soovitab hakata ka Hiina kaugmüüjatelt tootjavastutust nõudma

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon (ELAK) kinnitas esmaspäeval Eesti seisukohad EL-i ringmajanduse määruse avaliku konsultatsiooni kohta, soovitades kehtestada ka digiplatvormide kaudu ostetud kaupade müüjatele sarnase tootjavastutuse nagu on Euroopa Liidus tegutsevatel ettevõtetel.

"Eurooplastele odavaid asju müüvad hiinlased peavad järgima samasuguseid regulatsioone nagu Euroopa tootjad. Ei saa olla nii, et meie ettevõtjatele rakendub tootjavastutus, aga temudele ja sheinidele mitte," ütles ELAK-i esimees Peeter Tali riigikogu pressiteate vahendusel.

Tali sõnul on algatuse pikem eesmärk kiirendada ringmajandusele üleminekut Euroopa Liidus ja panna Hiina kaugmüüjad vastutama keskkonnamõju eest.

"Algatus mõjutab ka EL-i majanduslikku julgeolekut, vastupidavust, suurendab konkurentsivõimet ning vähendab süsinikuheidet," lausus Tali. "Praegu on teisese toorme hind esmasest toormest oluliselt kõrgem. Eesmärk on, et hinnad tuleks alla ja ringlussevõtt saaks seeläbi suureneda ning jäätmete turg Euroopas tugevneks. Samal ajal peab teiseste toormete kvaliteet ühtlustuma ning nõudlus ja pakkumine tasakaalus olema."

Avalikus konsultatsioonis on ühtse turu tugevdamiseks välja pakutud esialgsed meetmed, mis jagunevad kahte sambasse. Esimene keskendub elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetele ehk elektroonikaromudele, kus meetmete eesmärk on tagada tõhus kogumine ja ringlussevõtt ning tekitada turunõudlus neis sisalduvate teiseste kriitiliste toormete järele. Teine sammas keskendub teiseste toormete ühtse turu tugevdamisele. Meetmete loomine Euroopa Liidu tasandil aitab saavutada rohe-, digi-, kaitse- ja majandusjulgeoleku eesmärke.

ELAK-is heaks kiidetud seisukoha kohaselt peab Eesti oluliseks laiendatud tootjavastutuse süsteemi tugevdamist. Digiplatvormidelt tellitud toodete puhul tuleb tagada, et kolmandate riikide kauplejad täidaks samu reegleid nagu Euroopa ettevõtted. Samuti on oluline parandada elektri- ja elektroonikajäätmete kogumist. Elektroonikaromude kogumiskastid peavad olema kõigis suuremates kaubanduskeskustes nähtavas kohas. Lisaks peavad tootjad vastutama oma toodete käitlemise ja kogumise sihtarvu saavutamise eest. Sihtarv peaks hõlmama just kodumajapidamisseadmeid.

Valitsuse esitatud seisukohti EL ringmajanduse õigusakti avaliku konsultatsiooni kohta tutvustasid komisjoni istungil taristuminister Kuldar Leis, kliimaministeeriumi tootjavastutuse ja ohtlike jäätmete valdkonna juht Piret Otsason, jäätmekorralduse ja digitaliseerimise valdkonna juht Kristel Kibin ning ringsuse ja finantseerimise valdkonna juht Mihkel Krusberg.

Euroopa Liidu asjade komisjon otsustas valitsuse esitatud seisukohti avaliku konsultatsiooni kohta kooskõlas keskkonnakomisjoni arvamusega konsensuslikult toetada, rõhutades ambitsioonikat, ent realistlikku lähenemist, mis aitaks vältida sõltuvust kolmandatest riikidest ja vähendaks bürokraatiat.

Euroopa Komisjoni määruse ettepanekut on oodata 2026. aasta teises pooles.