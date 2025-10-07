Soome tolli juht: Hiina veebiostude tsunami tuleks peatada

Ostudele Hiina veebikaubamajadest ja nende kaupade posti teel Euroopasse saatmisele tuleks panna piir, kuna tolliteenistus ei suuda mitukümmend korda kasvanud saadetiste hulgaga toime tulla, ütles Soome tolliameti peadirektor Sami Rakshit. Ta esitas ka muid põhjusi, miks sellist kaubandust peaks piirama.

Veebiostude laviin on pannud tolli võimatusse olukorda ning selle laviini jälgimine on pea olematu, rääkis Rakshit Soome rahvusringhäälingule Yle, lisades, et Euroopasse saabuvad Hiina postimüügist ostetud kauba kogused on täiesti ennekuulmatud.

Yle tõi välja, et kui 2022. aastal saabus Soome tolli andmetel väljastpoolt Euroopa Liitu riiki 850 000 saadetist, siis 2024. aastal oli see kasvanud 28,2 miljonini ning jõuab tänavu hinnanguliselt umbes 50 miljonini.

Olukord Euroopa mastaabis olevat aga veelgi hullem. Eelmisel aastal saabus kogu Euroopa majanduspiirkonda 4,6 miljardit saadetist, millest ainuüksi Hollandisse läks 1,1 miljardit. Ja saadetiste arv kasvab metsikus tempos, tõdes Yle.

Kõigist EL-i sisenevatest saadetistest tuli 98 protsenti Hiinast ja see voog ainult kiireneb. Kasv on tingitud osaliselt USA presidendi Donald Trumpi kehtestatud uutest tollieeskirjadest, mis tähendab, et kuni kevadeni said USA tarbijad Hiina veebipoodidest tellida alla 800 euro väärtuses tooteid maksuvabalt, aga siis kadus selline võimalus ja nüüd voolab üleliigne Hiina toodang Euroopasse.

See on aga pannud tollile tohutu töökoormuse, sest iga e-kaubanduse saadetis tuleb eraldi vormistada.

Eesti Posti sorteerimiskeskus Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Lisaks tõi Rakshit välja, et mõned Hiina veebipoed petavad Euroopa Liitu maksudega. Maksude maksmine sõltub praktikas suuresti Hiina veebikaubamaja heast tahtest seaduste järgimisel. Veebipood on kohustatud ostu sooritamisel toodetelt koguma Euroopa käibemaksu ja maksma selle EL-ile. Rakshiti sõnul on aga tolli poolt läbi viidud reidid näidanud, et alati seda ei juhtu.

"Nüüd on märgatud, et see ei pruugi kõigi platvormide puhul nii olla, vaid tarbijalt kogutakse küll käibemaks kokku, kuid seda ei maksta enam täielikult EL-ile," selgitas Rakshit.

Tema sõnul peavad suured veebikaubandusplatvormid ennast EL-is registreerima ja samal ajal võtma endale ametliku kohustuse tasuda kõik vajalikud maksud. Siiski teab toll ainult üksikute saadetiste tasandil, kas EL-ile makstakse õiget käibemaksu, st seda, mis on kliendilt kogutud.

Veebikaubandusega kaasneb neli riski

Rakshiti sõnul kujutab Hiina kaupade kontrollimatu veebiostlemise voog endast vähemalt nelja tüüpi riski.

1. Esimene risk on seotud ületarbimisega.

"Sellised kauplused ja väga madalad hinnad suurendavad ühiskonna, inimeste [üle]tarbimist, mis kindlasti ei ole suund, kuhu me tulevikus püüame minna," tõdes Rakshit.

2. Teine risk on seotud keskkonnaga. Veebiostlemine Hiinast tekitab tohutul hulgal jäätmeid, mis jäävad Euroopasse ja ainult Euroopa Liidu vastutusele.

"See kujutab endast väga suurt ohtu keskkonnale," märkis Rakshit.

3. Kolmas risk on seotud konkurentsivõimega, kuna Hiina veebipoed õõnestavad Euroopa majanduse konkurentsivõimet.

"Pean seda meie ettevõtluse konkurentsivõime seisukohast tõsiseks probleemiks, sest kogu Euroopa Liidu ja Soome jaoks on äärmiselt oluline, et meie endi ettevõtted oleksid edukad," ütles Rakshit. "Kui nad kaotavad täiesti konkurentsivõime tootmiskulude ja müügihinna osas, siis õõnestab see meie ühiskonda," lisas ta.

4. Neljas risk on tooteohutus. Hiinast odavatest veebipoodidest imporditud toodete kvaliteeti või ohutust ei saa tarbijale garanteerida, viitas Soome tollijuht.

Pakid Omniva sorteerimiskeskuses. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Veebiostlemist tuleks piirata

Rakshiti hinnangul tuleks olukorra kontrolli alla saamiseks odava Hiina kauba veebiostlemisele senisel kujul lõpp teha.

Rakshiti sõnul saab nõuetekohaselt käidelda ainult otse tolliladudesse suurtes kogustes imporditud kaupu. See võimaldab ametivõimudel teostada nii turva- kui ka maksukontrolle.

Probleem on aga selles, et pakke saadetakse ükshaaval, üksikule tarbijale.

"Peamine eesmärk peaks olema vältida üksikute pakkide saatmist üle maailma otse klientidele, sest siis on kontroll praktiliselt võimatu," ütles Rakshit.

EL-is on praegu käimas tollireform, mille eesmärk on parandada e-kaubanduse järelevalvet nii turvalisuse kui ka maksustamise seisukohast. Rakshiti sõnul ei piisa ainult riikide pingutustest.

Tollireform võtab aga aega ja lõpptulemus ei pruugi tingimata kaasa tuua suuri muutusi e-kaubanduse osas, tõdes ta.