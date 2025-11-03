X!

Üle 40 protsendi Saksa tööstusettevõtetest plaanib 2026. aastal koondamisi

Välismaa
Volkswageni tehas Saksamaal
Volkswageni tehas Saksamaal Autor/allikas: SCANPIX/JENS SCHLUETER/AFP
Välismaa

41 protsenti Saksamaa tööstussektori ettevõtetest plaanib järgmisel aastal töökohti vähendada, selgub Kölni majandusinstituudi küsitlusest.

Uuringust ilmnes, et pärast lühiajalist taastumist 2025. aasta kevadel on Saksa majanduse väljavaade taas halvenenud.

Kokku 36 protsenti ettevõtetest plaanib järgmisel aastal töökohti kärpida, samas kui vaid 18 protsenti kavatseb uusi luua. Eriti sünge on väljavaade töötleva tööstuse sektoris – 41 protsenti küsitletud ettevõtetest kavatseb personali vähendada ja vaid umbes üks seitsmest tööstusettevõttest plaanib uusi töökohti luua.

Küsitluse käigus intervjueeris instituut oktoobris ligi 2000 ettevõtet – kolm neljandikku neist eeldab, et toodang jääb 2026. aastal samale tasemele või väheneb võrreldes praegusega.

Prognooside järgi peaksid ka investeeringud vähenema – vaid 23 protsenti ettevõtetest plaanib järgmisel aastal investeerida rohkem kui 2025. aastal, samas kui 33 protsenti kavatseb kulutusi vähendada.

Piirkondlikult erinevad hinnangud märkimisväärselt. Optimism valitseb põhjaosas ja Baieris, kus paljud ettevõtted ootavad järgmisel aastal tootmise kasvu. Ülejäänud riigis on aga valdav pessimistlik meeleolu – eriti kirdeosas, kus peaaegu pooled ettevõtted prognoosivad tootmise langust, samal ajal kui vaid 17 protsenti ootab ärikeskkonna paranemist.

"Töökohtade kärpimine majanduse taastumise asemel – ettevõtted kannatavad tohutu geopoliitilise pingekoorma all," ütleb instituudi majandusekspert Michael Grömling. Tema sõnul süvendavad olukorda ka kodumaised probleemid – kõrged energia- ja sotsiaalkindlustuskulud ning liigne bürokraatia.

"Ilma valitsuse reformideta muutub üha ebatõenäolisemaks, et föderaalvalitsuse mitme miljardi euro suurused eriprogrammid saavutavad loodetud ja vajaliku mõju," lisas Grömling.

Saksamaa majandus on olnud enam kui kolm aastat stagnatsioonis.

Valitsus teatas oktoobris, et ootab majanduse paranemist alates järgmisest aastast, mida peaks toetama kodumajapidamiste suurenev nõudlus.

Kantsler Friedrich Merzi (CDU) juhitud valitsus prognoosib järgmiseks aastaks 1,3-protsendist ja 2027. aastaks 1,4-protsendist majanduskasvu. Jaanuaris prognoositi selleks aastaks 0,3-protsendist ja järgmiseks aastaks 1,1-protsendist kasvu.

Merz püüab majandust stimuleerida ulatusliku laenurahale tugineva avaliku sektori kulutuste plaaniga.

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:17

Sotsiaalministeeriumi suurprojektis ei pruugita arendusest teenusteni jõudagi

08:00

Premium liiga kuu parimad tulevad Florast ja Kaljust

08:00

Konkurentsiamet asus uurima jaekettide kaubandustavasid

07:34

New Yorgi linnapeavalimised: Trump kutsus üles valima Cuomot

07:32

Otse kell 10: Swedbanki majandusprognoos

07:19

Pärnu kuursaali uksed jäävad vähemalt suveni suletuks

06:56

Otse kell 10: riigikogu hakkab arutama Eesti-Rootsi vanglalepet

05:57

Venemaal süttis järjekordne naftatöötlustehas

04:44

Oktoober toidupoes: liha hind liigub tõusvas joones

03.11

Soomes sai meister enne viimast vooru paika

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

03.11

Riigikaitseraport teeb kriitikat endiste kaitseväe juhatajate kohta Uuendatud

03.11

Herem: sellist analüüsi minu hinnangul vaja ei ole Uuendatud

03.11

Sõja 1349. päev: Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast Uuendatud

03.11

Väikebusside ja suurte pereautode registreerimistasu langeb neli korda

02.11

Foto: Vene piirivalvekaater sõitis Narva jõel Wagneri lipuga

03.11

Saara Nüganen: isa eeskuju inspireeris meie peret avalikult aus olema

03.11

Kütusemüüjad: hinnasõjas on padrunid lõppemas

03.11

Rapla ja Rae valla tehased hakkavad varustama kogu Rail Balticu trassi

03.11

Suures kahjumis olnud Muuga ja Maardu naftaterminalide omanik jõudis kasumisse

03.11

Oidsalu: riigikaitseraport paistab valeinfo kampaaniana

ilmateade

loe: sport

08:00

Premium liiga kuu parimad tulevad Florast ja Kaljust

03.11

Soomes sai meister enne viimast vooru paika

03.11

Eesti ainus Ameerika jalgpalli klubi pääses Balti liiga finaali

03.11

Selevko GP-hõbedast: see annab tööks sädet Uuendatud

loe: kultuur

03.11

Noored muusikud viivad Tormise muusika moodsasse helimaailma

03.11

Tuleval aastal jõuab vaatajate ette Andres Tenusaare uus nukufilm "Suur teine"

03.11

Nädala vaadatuim film kinolevis oli "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc"

03.11

Konrad Mäe preemia laureaat on Mari Kurismaa

loe: eeter

03.11

Tallinna loomaaia fotokonkursi võidupilt õpetab peitunud loomi märkama

03.11

Lenna Kuurmaa: kuni bändi hakkasin tegema, olin väga hea õpilane

03.11

Saara Nüganen: isa eeskuju inspireeris meie peret avalikult aus olema

03.11

Eesti teadlased loovad bakteri- ja pärmitüvedega uusi maitseid

Raadiouudised

03.11

Päevakaja (03.11.2025 18:00:00)

03.11

Riigikaitseraport on endiste kaitseväe juhatide suhtes kriitiline

03.11

T grupp sulgeb uue aasta alguses esindused neljas Eesti linnas

03.11

Ida-Virumaal lõhuti taas Sinimägede memoriaali mälestustahvleid

03.11

Tartu Holmi kvartal ootab juba aastaid planeeringut

03.11

Okupatsioonisümbolitega mälestusmärkide kaardistamine ja ümbermatmised on lõpusirgel

03.11

Aktsiisikauba toomine Venemaalt on vähenenud, aga salakaup päris kadunud ei ole

03.11

Raadiouudised (03.11.2025 15:00:00)

03.11

Raadiouudised (03.11.2025 12:00:00)

03.11

Kehtiva kriminaalkaristusega isiku kuulumine volikokku tekitab eriarvamusi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo