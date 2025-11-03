X!

Üle 40 protsendi Saksamaa tööstusettevõttest plaanivad 2026. aastal koondamisi

Volkswageni tehas Saksamaal
Volkswageni tehas Saksamaal Autor/allikas: SCANPIX/JENS SCHLUETER/AFP
41 protsenti Saksamaa tööstussektori ettevõtetest plaanib järgmisel aastal töökohti vähendada, selgub Kölni majandusinstituudi küsitlusest.

Uuringust ilmnes, et pärast lühiajalist taastumist 2025. aasta kevadel on Saksa majanduse väljavaade taas halvenenud.

Kokku 36 protsenti ettevõtetest plaanib järgmisel aastal töökohti kärpida, samas kui vaid 18 protsenti kavatseb uusi luua. Eriti sünge on väljavaade töötleva tööstuse sektoris – 41 protsenti küsitletud ettevõtetest kavatseb personali vähendada ja vaid umbes üks seitsmest tööstusettevõttest plaanib uusi töökohti luua.

Küsitluse käigus intervjueeris instituut oktoobris ligi 2000 ettevõtet – kolm neljandikku neist eeldab, et toodang jääb 2026. aastal samale tasemele või väheneb võrreldes praegusega.

Prognooside järgi peaksid ka investeeringud vähenema – vaid 23 protsenti ettevõtetest plaanib järgmisel aastal investeerida rohkem kui 2025. aastal, samas kui 33 protsenti kavatseb kulutusi vähendada.

Piirkondlikult erinevad hinnangud märkimisväärselt. Optimism valitseb põhjaosas ja Baieris, kus paljud ettevõtted ootavad järgmisel aastal tootmise kasvu. Ülejäänud riigis on aga valdav pessimistlik meeleolu – eriti kirdeosas, kus peaaegu pooled ettevõtted prognoosivad tootmise langust, samal ajal kui vaid 17 protsenti ootab ärikeskkonna paranemist.

"Töökohtade kärpimine majanduse taastumise asemel – ettevõtted kannatavad tohutu geopoliitilise pingekoorma all," ütleb instituudi majandusekspert Michael Grömling. Tema sõnul süvendavad olukorda ka kodumaised probleemid – kõrged energia- ja sotsiaalkindlustuskulud ning liigne bürokraatia.

"Ilma valitsuse reformideta muutub üha ebatõenäolisemaks, et föderaalvalitsuse mitme miljardi euro suurused eriprogrammid saavutavad loodetud ja vajaliku mõju," lisas Grömling.

Saksamaa majandus on olnud enam kui kolm aastat stagnatsioonis.

Valitsus teatas oktoobris, et ootab majanduse paranemist alates järgmisest aastast, mida peaks toetama kodumajapidamiste suurenev nõudlus.

Kantsler Friedrich Merzi (CDU) juhitud valitsus prognoosib järgmiseks aastaks 1,3-protsendist ja 2027. aastaks 1,4-protsendist majanduskasvu. Jaanuaris prognoositi selleks aastaks 0,3-protsendist ja järgmiseks aastaks 1,1-protsendist kasvu.

Merz püüab majandust stimuleerida ulatusliku laenurahale tugineva avaliku sektori kulutuste plaaniga.

Toimetaja: Valner Väino

