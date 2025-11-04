X!

Lõuna prefekt: vägivallajuhtumites kannatajad ei soovi tihti edasist uurimist

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Lõuna politseiprefekt Vallo Koppel ütles eelmisel nädalal Tartumaal pussitamise ja traagilise avariini viinud sündmusteahela taustaks, et lähisuhtevägivalla juhtumite puhul soovib abikutsuja sageli vaid esmast sekkumist, aga mitte põhjalikumat uurimist, rääkimata kohtusse pöördumisest.

Eelmisel nädalal Tartumaal endist elukaaslast pussitanud ja seejärel liiklusõnnetuses koos endaga teise inimese tapnud mehel oli pikk vägivallakuritegude ajalugu. Meest oli kriminaalkorras karistatud nii joobes juhtimise kui ka kehalise väärkohtlemise eest. Kohus oli teda hiljuti elukaaslase varasema noaga ründamise eest karistanud kriminaalhoolduse ja käitumiskontrollile allutamisega, kuid see meest ei peatanud. Ühiskonnas tekitas see laialdase arutelu, kuidas saanuks traagilised tagajärjed ära hoida.

Lõuna prefekt Vallo Koppel möönis "Vikerhommikus", et tagajärjega, kus on üks viga saanud naine ja kaks hukkunud meest, ei saa keegi rahul olla. Sestap püüab politsei Koppeli kinnitusel praegu selgeks teha, mida teisiti teha.

Analüüsi eesmärk on välja selgitada, kas politsei tööprotsessid ja -põhimõtted, info liikumise kord ja politseinike töö on käinud nii, nagu oleks pidanud käima. See kõik võtab aga Koppeli sõnul aega, kuna kaasatud on väga palju osalisi, näiteks häirekeskus, politsei juhtimiskeskus, piirkonnapolitseinikud jne.

"Saan lihtsalt lubada, et meie vaatame sellele väga põhjalikult sisse. Ja olgu see pilt, milline tahes, mis sealt vastu vaatab, Eesti inimestel on õigus seda teada," lubas prefekt.

Koppel tõdes taolistest vägivallajuhtumitest üldisemalt rääkides, et kui politsei saab esmase väga äreva telefonikõne ja sõidab sündmuskohale, siis kohapeal selgub, et abikutsuja soovis vaid olukorra nii-öelda maharahustamist. Kui olukord on maha rahunenud, siis ei soovita rohkem mitte midagi. "Ei soovita osaleda mingisuguses protsessis, menetluses, anda ütlusi või veel enam, minna kuhugi kohtusse," tõdes Koppel.

Olukorra teeb paljudel juhtudel keerukamaks see, et tegemist on koos elavate inimestega, kellel võivad olla ka ühised lapsed, ühine majapidamine, ühine sissetulek kahetsusväärselt paljudel juhtudel ka sellisel moel, kus pere ülalpidajaks on seesama võimalik vägivallatseja või see, kes kujutab ohtu teistele.

Ajakirjaniku peegeldatud levinud arvamusega, nagu oleks karistused  vägivallatsejatele liiga leebed ning nendega ei juhtu midagi, Koppel ei nõustu.

"Ka konkreetses kaasuses mõisteti inimesele karistus ja ka see oleks võinud muutuda reaalseks vanglakaristuseks. Üks osa sellest analüüsist on see, kas nende asjaolude juures, mis me oleme fikseerinud, oleks see pidanud juhtuma selle kiirusega enne neid traagilisi sündmusi. Sellele me otsime kindlasti vastust," ütles Koppel, kinnitades, et varem on olnud tavapraktikas reaalseid olukordi, kus tingimisi mõistetud karistus ka täitmisele pööratakse.

"Aga karistus ainuüksi ise loomulikult ei ole võluvits, sest kui sinna juurde mingeid muid meetmeid tarvitusele ei võeta, kui inimene vangistuses viibib, siis ta tuleb välja sealt täpselt samasuguse inimesena, nagu ta sinna läheb, ja kõik algab otsast peale."

Kõnealusest loost tuleb Koppeli sõnul õppida, et vaja on veel suuremat koostööd ja kiiremat infovahetust.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Allikas: "Vikerhommik", intervjueerisid Kirke Ert ja Taavi Libe

Samal teemal

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:37

Digitaliseerumise varjus kasvab igatsus rumalate pelgupaikade järele

10:33

Tanel Jonas toob Vanemuise teatris lavale tragikomöödia "Nimi"

10:30

Tartus avatakse neljapäeval Eesti unikaalseim rattapark

10:22

Venemaal süttis järjekordne naftatöötlustehas Uuendatud

10:15

Maris Lauri: Isamaa valetas valijatele

10:14

Lõuna prefekt: vägivallajuhtumites kannatajad ei soovi tihti edasist uurimist

10:11

ERSO muusikud astuvad esmakordselt üles Genialistide Klubis

10:06

Jaan Aru: ise mõelda on ainus viis olla vaba ja oma elu juhtida

10:01

Martti Kalda tõlkis eesti keelde neli Vana-India varakeskaegset näitemängu

09:55

Riigil jääb tööjõumaksudena saamata üle 100 miljoni euro aastas

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

03.11

Herem: sellist analüüsi minu hinnangul vaja ei ole Uuendatud

03.11

Riigikaitseraport teeb kriitikat endiste kaitseväe juhatajate kohta Uuendatud

03.11

Väikebusside ja suurte pereautode registreerimistasu langeb neli korda

03.11

Sõja 1349. päev: Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast Uuendatud

03.11

Saara Nüganen: isa eeskuju inspireeris meie peret avalikult aus olema

03.11

Kütusemüüjad: hinnasõjas on padrunid lõppemas

02.11

Foto: Vene piirivalvekaater sõitis Narva jõel Wagneri lipuga

03.11

Oidsalu: riigikaitseraport paistab valeinfo kampaaniana

10:22

Venemaal süttis järjekordne naftatöötlustehas Uuendatud

03.11

Rapla ja Rae valla tehased hakkavad varustama kogu Rail Balticu trassi

ilmateade

loe: sport

10:30

Tartus avatakse neljapäeval Eesti unikaalseim rattapark

09:42

KUULA | "Võimlas" tuleb juttu uisuhooaja algusest ja tenniseaasta lõpust

09:36

Korvpallurid välismaal: Raiestel oli hea nädal, Suurorg ja Böckler särasid

08:59

Vaaks säras NCAA debüüdil, võit ka Veesaarele ja Kriisale

loe: kultuur

10:33

Tanel Jonas toob Vanemuise teatris lavale tragikomöödia "Nimi"

10:11

ERSO muusikud astuvad esmakordselt üles Genialistide Klubis

10:06

Jaan Aru: ise mõelda on ainus viis olla vaba ja oma elu juhtida

10:01

Martti Kalda tõlkis eesti keelde neli Vana-India varakeskaegset näitemängu

loe: eeter

09:33

Loomaarst: merisea põhitoit peab olema hein, mitte porgand ja müsli

08:26

Galerii ja videod: R2 minilaivil esines Reti

03.11

Tallinna loomaaia fotokonkursi võidupilt õpetab peitunud loomi märkama

03.11

Lenna Kuurmaa: kuni bändi hakkasin tegema, olin väga hea õpilane

Raadiouudised

09:50

Pärnu kuursaal võib taas uksed avada tuleval suvel

09:50

Vihmasadu liigub pärastlõunal saartelt mandrile

09:45

Riigikogu hakkab arutama Eesti-Rootsi vanglalepet

09:25

Raadiouudised (04.11.2025 09:00:00)

03.11

Päevakaja (03.11.2025 18:00:00)

03.11

Riigikaitseraport on endiste kaitseväe juhatide suhtes kriitiline

03.11

T grupp sulgeb uue aasta alguses esindused neljas Eesti linnas

03.11

Ida-Virumaal lõhuti taas Sinimägede memoriaali mälestustahvleid

03.11

Tartu Holmi kvartal ootab juba aastaid planeeringut

03.11

Aktsiisikauba toomine Venemaalt on vähenenud, aga salakaup päris kadunud ei ole

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo