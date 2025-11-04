Swedbanki hinnangul kasvab Eesti majandus tänavu 0,6 protsenti

Swedbanki värske prognoosi järgi kasvab Eesti majandus sel aastal 0,6 protsenti, kuid suurem eratarbimine ja valitsuse investeeringud annavad järgmisel aastal kasvule hoogu juurde ning see kerkib 2026. aastal aastal 2,3 protsendini ja ülejärgmisel aastal 2,6 protsendini.

Riigi stiimul aitab majanduskasvu küll kiirendada, kuid selle tagajärjel suurenev riigieelarve puudujääk muudab majanduse haavatavamaks, märkis Swedbanki peaõkonomist Tõnu Mertsina.

Kui sel aastal kasvavad tarbijahinnad Swedbanki prognoosi järgi 5,1 protsenti, siis järgmisel aastal maksutõusude mõju taandub ja hinnakasv aeglustub kolme protsendini.

"Ühest küljest me näeme, et majandus on tasapisi paranemas ja järgmise aasta kasvu kiirenemise taga on peamiselt see, et maksuküüru kaotamine peaks aitama tarbimist soodustada, kuigi see mõju ilmselt hakkab ilmnema järk-järgult. Ja samuti valitsussektori suuremad investeeringud, mis peaks majanduskasvule rohkem hoogu andma. Samuti järk-järgult peaks soodsama mõjuga olema madalamad intressimäärad ja inflatsiooni aeglustumine," lausus Mertsina.