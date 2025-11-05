X!

Isamaa linnapeakandidaati varjab endiselt saladuseloor

Eesti
Tallinna linnavalitsuse hoone.
Tallinna linnavalitsuse hoone. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Meedias Isamaa võimalike Tallinna linnapeakandidaatidena välja käidud inimesed eitavad, et neile oleks üldse selline ettepanek tehtud ning Isamaa linnapeakandidaati varjab endiselt saladuseloor.

Tallinnas Keskerakonnaga koalitsiooniläbirääkimisi alustava Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et kokkuleppe kohaselt läheb linnapeakoht esimesel kahel aastal Isamaale, kes toob selleks kandidaadi väljastpoolt poliitikat. Isamaa teatel puudub linnapeakandidaadil varasem poliitiline taust ja ta omab ulatuslikku juhtimiskogemust. Kandidaadi nime Isamaa siiani avaldanud pole.

Kõige rohkem on meedias spekuleeritud Tallinna linnakantsler Kairi Vaheri nimega. Vaher kinnitas ERR-ile, et talle ei ole tehtud ettepanekut hakata Isamaa kandidaadiks Tallinna linnapea kohale. Samuti ei ole tema sõnul sellest temaga mingis teises vormis räägitud ning isegi kui selline ettepanek talle tehtaks, siis ta vastaks eitavalt.

"Minuga ei ole keegi rääkinud võimalusest hakata Isamaa kandidaadiks Tallinna linnapea kohale. Ma olen apoliitiline ametnik, teeninud linna pikki aastaid ning mulle minu töö väga meeldib. Mul puudub igasugune poliitiline ambitsioon," ütles Vaher.

Ka ettevõtja Indrek Neivelt, kelle nimi on aruteludes võimaliku kandidaadina läbi käinud, eitas, et talle oleks tehtud ettepanek hakata linnapeakandidaadiks.

Sama ütles vandeadvokaat ja endine õiguskantsler Allar Jõks, kelle nimega on meedias samuti spekuleeritud.

Ka Urmas Sõõrumaa on öelnud, et isegi kui talle ettepanek tehtaks, siis ta Keskerakonna ja Isamaa võimuliitu linnapeaks ei läheks.

Valimiskampaanias oli Isamaa Tallinna linnapeakandidaat erakonna esimees Urmas Reinsalu.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

selgub võitja

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:42

Allikad: EPP kavatseb parempopulistide toel lihtsustada rohereegleid

19:17

Suurorg tegi taas hea mängu, aga Trefli pikk võiduseeria katkes Bakuus

19:01

Atrovert galeriis avati Tea Lemberpuu ja Maris Siimeri ühisnäitus

18:59

Iisraeli klubi Euroliiga mäng peetakse Sarajevos ilma pealtvaatajateta

18:56

Niguliste kiriku renoveeritud tornis avati kunstinäitus "Radikaalne pehmus"

18:47

Rail Balticu Pärnu-Ikla trassil toimuvad geoloogilised uurimistööd

18:45

Ekovir sai prügikelmuse eest üle poole miljoni trahvi ning peab maksma kaks miljonit eurot keskkonnatasusid

18:45

Rail Balticu Pärnu-Ikla trassilõigul käivad geoloogilised uuringud

18:45

ELi kliimakokkulepe sündis tänu eesmärgi lahjendamisele

18:45

Päevakaja (05.11.2025 18:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:26

Kapo pidas riigivastases kuriteos kahtlustatavana kinni Oleg Bessedini

18:16

Ukraina korraldas õhurünnaku Orjolile ja Vladimirile Uuendatud

07:47

Zohran Mamdani valiti New Yorgi linnapeaks Uuendatud

07:02

Norstati küsitlus: Reformierakonna toetus saavutas uue madalpunkti

14:14

Mets: Isamaa juba taandab end Tallinna linnavalitsusest, sest sealt hakkab soppa lendama

04.11

Keskerakond ja Isamaa alustavad Tallinnas koalitsiooniläbirääkimisi Uuendatud

10:53

Sõõrumaa: isegi kui Reinsalu pakuks, ma linnapeakohta vastu ei võtaks

04.11

Euroopa Komisjon annab raha Pärnu metanoolitehase projektile

04.11

Konkurentsiamet hakkas uurima kuut suuremat kaubandusketti

08:42

Urmet Kook: seisus kohustab, härra peaminister

ilmateade

loe: sport

19:17

Suurorg tegi taas hea mängu, aga Trefli pikk võiduseeria katkes Bakuus

18:59

Iisraeli klubi Euroliiga mäng peetakse Sarajevos ilma pealtvaatajateta

18:28

Saalijalgpalli meistriliigas tühistati üks mängutulemus

17:37

Mõnnakmäe rassis euromängus kaks geimi käeluumurruga

loe: kultuur

19:01

Atrovert galeriis avati Tea Lemberpuu ja Maris Siimeri ühisnäitus

18:56

Niguliste kiriku renoveeritud tornis avati kunstinäitus "Radikaalne pehmus"

16:08

Selgusid 2026. aastal Vilniuses toimuval Balti Tantsu Platvormil osalevad koreograafid

16:02

Maria Reinupi lühifilm "Arütmia" valiti Põhjamaade filmipäevade võistlusprogrammi

loe: eeter

18:31

Grete Paia: minu jaoks on sel laulul väga sügav tähendus

18:22

Getter Jaani: Laul "The Game" räägib mängust nimega elu

18:14

Laura Prits: lugu "Warrior" julgustab naisi ja mehi otsima abi

17:58

Vanilla Ninja: meil on ikkagi kitarrine, bassine ja sündine lugu

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (05.11.2025 15:00:00)

12:40

ERJK määras Jevgeni Ossinovskile keelatud annetuse eest sunniraha 500 eurot

12:20

Raadiouudised (05.11.2025 12:00:00)

11:10

Tänavune huntide küttimise limiit on tavapärasest pisut väiksem

11:05

Tšehhi valimised võitnud euroskeptiline ANO sõlmis koalitsioonileppe kahe väikese äärmusparteiga

11:00

Ida-Virumaal pandi üles Eesti rekordpaikade tähised

10:55

Euroopa Liidu kliimaeesmärgi kokkuleppimine aastaks 2040 venis hommikusse

10:50

Inimesed on hakanud e-hääletamise kohta rohkem kaebusi esitama

09:20

Raadiouudised (05.11.2025 09:00:00)

04.11

Mitu riiki tahab Euroopa Liidu kliimaeesmärgi täitmisel erandit

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo