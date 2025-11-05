Isamaa linnapeakandidaati varjab endiselt saladuseloor

Tallinnas Keskerakonnaga koalitsiooniläbirääkimisi alustava Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et kokkuleppe kohaselt läheb linnapeakoht esimesel kahel aastal Isamaale, kes toob selleks kandidaadi väljastpoolt poliitikat. Isamaa teatel puudub linnapeakandidaadil varasem poliitiline taust ja ta omab ulatuslikku juhtimiskogemust. Kandidaadi nime Isamaa siiani avaldanud pole.

Kõige rohkem on meedias spekuleeritud Tallinna linnakantsler Kairi Vaheri nimega. Vaher kinnitas ERR-ile, et talle ei ole tehtud ettepanekut hakata Isamaa kandidaadiks Tallinna linnapea kohale. Samuti ei ole tema sõnul sellest temaga mingis teises vormis räägitud ning isegi kui selline ettepanek talle tehtaks, siis ta vastaks eitavalt.

"Minuga ei ole keegi rääkinud võimalusest hakata Isamaa kandidaadiks Tallinna linnapea kohale. Ma olen apoliitiline ametnik, teeninud linna pikki aastaid ning mulle minu töö väga meeldib. Mul puudub igasugune poliitiline ambitsioon," ütles Vaher.

Ka ettevõtja Indrek Neivelt, kelle nimi on aruteludes võimaliku kandidaadina läbi käinud, eitas, et talle oleks tehtud ettepanek hakata linnapeakandidaadiks.

Sama ütles vandeadvokaat ja endine õiguskantsler Allar Jõks, kelle nimega on meedias samuti spekuleeritud.

Ka Urmas Sõõrumaa on öelnud, et isegi kui talle ettepanek tehtaks, siis ta Keskerakonna ja Isamaa võimuliitu linnapeaks ei läheks.

Valimiskampaanias oli Isamaa Tallinna linnapeakandidaat erakonna esimees Urmas Reinsalu.