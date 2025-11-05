X!

Neljapäeval on ilm soojemapoolne, kuid vihmane

ilm
Foto: Siim Lõvi /ERR
ilm

Neljapäeval sajab päeva jooksul aeg-ajalt vihma, sooja on kuni 12 kraadi.

Neljapäeval koondub madalrõhkkond Nordkapi lähistele ja selle lõunaserva mööda kandub Läänemere ümbrusse soojust lisaks ja aeg-ajalt ka niiskust.

Sajuhooge on laialdasemalt öösel ja hommikupoolsel ajal ning taas õhtul. Edelatuul on öösel üsna tugev ja pilves taeva all jääb temperatuur viiest kraadist kõrgemale.

Ööl vastu neljapäeva on pilves taevas vaid üksikuid selgemaid laike. Aeg-ajalt sajab vihma. Edelatuulel on kiirust kuni 10, öö hakul rannikul puhanguid 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7 kuni 11 kraadi.  

Hommik on pilvine. Vihmahooge on enam Eesti lõunapoolses osas. Puhub edelatuul 3 kuni 9, rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 11 kraadi.

Neljapäeva päev jätkub pilvisena. Aeg-ajalt sajab vihma, laialdasem on sadu hommikupoolikul ja õhtul. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 12 kraadi. 

Nädala lõpuni püsib keskmisest soojem sügisilm. Öine miinimum jääb enamasti viirst kraadist kõrgemale.

Kui nädalavahetusel paariks tunniks selgemaid laike tekib, siis temperatuur langeb paar-kolm kraadi madalamale, aga jääb ikka plussi. Päevasoe tiirleb 10 kraadi ümber. Vihmatõenäosus on suur reedel.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

