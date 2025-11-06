EL valmistub karmistama Vene kodanikele viisade andmist

X!

Vene turistid Veneetsias Püha Markuse väljakul.
Vene turistid Veneetsias Püha Markuse väljakul. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Euroopa Liit valmistub karmistama Venemaa kodanikele kehtivaid viisaeeskirju, soovides sisuliselt peatada enamikul juhtudel mitmekordsete Schengeni viisade väljastamine.

Väljaanne Politico kirjutas kolmele tundmatuks jääda soovinud Euroopa ametnikule viidates, et plaanitav samm on järgmine etapp ühenduse püüdlustes karistada Venemaad Ukrainasse sissetungi eest.

Muudatus tähendab, et venelased saavad üldjuhul ainult ühekordseid viisasid. Siiski on ka erandeid – humanitaarsetel põhjustel või isikutele, kellel on ka Euroopa Liidu kodakondsus.

Politico meenutas, et 2022. aasta lõpus peatas EL Moskvaga sõlmitud viisalihtsustuslepingu, mis muutis agressorriigi kodanikele viisade saamise keerulisemaks ja ka kallimaks.

"Mõned liikmesriigid, mille seas Balti riigid, on läinud veelgi kaugemale ja keelanud või rangelt piiranud venelaste sisenemist oma territooriumile. Kuid viisade väljastamine jääb riiklikuks pädevuseks, mis tähendab, et kuigi Euroopa Komisjon saab protsessi keerulisemaks muuta, siis ei saa see kehtestada täielikku, universaalset sisenemiskeeldu Venemaalt saabujatele," selgitatakse artiklis. 

Euroopa Komisjoni andmetel sai ainuüksi 2024. aastal Schengeni viisa üle poole miljoni venelase. See on oluliselt rohkem kui 2023. aastal, kuigi jääb alla sõjaeelsele tasemele. Näiteks 2019. aastal väljastati venelastele üle nelja miljoni EL-i viisa.

Politico andmetel jätkavad Ungari, Prantsusmaa, Hispaania ja Itaalia ka praegu Venemaa kodanikele üsna vabalt turismiviisade väljastamist. Oodatakse, et uued ja rangemad reeglid venelastele kiidetakse ametlikult heaks ja kehtestatakse juba sel nädalal. 

Eraldi ja 19. sanktsioonipaketi osana kavatseb EL piirata ka Vene diplomaatide liikumist. Politico andmetel kohustatakse neid riike ette teavitama, kui nad reisivad Schengeni alal. Seda peetakse viisiks, kuidas seista vastu Kremli üha vaenulikumale luuretegevusele, mis toimub diplomaatilise puutumatuse kattevarjus.

Lisaks kavatseb Euroopa Komisjon järgmisel kuul avalikustada uue viisastrateegia kõigile ühenduse liikmesriikidele. See annab üldiseid soovitusi, mille hulgas julgustatakse ühenduse riike kasutama tõhusamalt oma viisapoliitikat vaenulike riikide suhtes. Samuti kehtestama rangemaid nõudmisi venelastele ja teiste riikide kodanikele.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Politico

