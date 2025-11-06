Tallinna lennujaam tegi oktoobris ajaloo teise tulemuse

Tallinna lennujaam teenindas oktoobris 348 215 reisijat, mis on 2025. aasta kõige reisijate rohkem kuu ja paremuselt teine kuu lennujaama ajaloos.

Oktoobri tulemus jääb vaid napilt alla absoluutrekordile – 2024. aasta augustis oli reisijaid 350 209. Võrreldes eelmise aasta oktoobriga kasvas reisijate arv 2,8 protsenti.

"Sügisene koolivaheaeg tõi lennujaama taas rohkelt reisijaid ning on traditsiooniliselt üks aasta aktiivsemaid perioode. Oktoobri tugev tulemus näitab, et eestimaalased naudivad reisimist ja kasutavad üha mitmekesisemaid lennuvõimalusi," ütles Tallinna Lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe.

Oktoobri kasvu toetas regulaarlendude keskmise täituvuse tõus 75 protsendini (2024. aastal 72,5 protsenti) ning märkimisväärne kasv tšarterlendudel, kus reisijate arv suurenes aastaga 47 protsenti. Hoolimata tšarterlendude populaarsuse kasvust reisis üle 80 protsendi reisijatest siiski regulaarlendudega.

Oktoobris sai regulaarlendudega Tallinnast lennata 34 sihtkohta. Kõige populaarsem neist oli Antalya, kuhu oli võimalik lennata nii tšarter- kui ka regulaarlendudega ja seda võimalust kasutas üle 50 000 reisija (edasi-tagasi reisijad kokku). Uute sihtkohtadena lisandusid Kraków (Wizz Air) ja Funchal Madeiral (Air Baltic).

Enim reisijaid teenindanud lennufirmad olid Air Baltic, Ryanair, Lufthansa ja SAS, kelle ühine turuosa ületas 50 protsenti.

Oktoobris toimus 3870 lennuoperatsiooni ehk keskmiselt 125 maandumist ja õhkutõusu päevas.

"Talvehooajal ootab reisijaid mitmekesine otselendude valik. Juba avatud uutele liinidele lisab Wizz Air otselennud Budapesti, Veneetsiasse ja Vilniusesse. Air Baltic lennutab päikselistest sihtkohtadest Barcelonasse, Gran Canariale, Malagasse, Nice'i ja Tenerifele. SAS suurendab lendude sagedust Kopenhaageni liinil kolme lennuni päevas. Tšarterreiside huvilistele pakume kahte tuttavat sooja sihtkohta: Hurghadat ja Sharm El Sheikhi," kommenteeris Pärgmäe.

Ettevalmistused 2026. aasta suvehooajaks on lennujaamal suures osas tehtud. Air Baltic avab suvehooajal Tallinnast otselennud Ateenasse, Hamburgi ja Viini ning suurendab lendude sagedust Kopenhaageni ja Müncheni liinidel. Kokku pakub lennufirma 2026 aastal Tallinnast otselende enam kui 25 sihtkohta Euroopas.

Wizz Air jätkab laienemist Tallinnas. Lisaks olemasolevatele liinidele (Budapest, Kraków, Veneetsia, London ja Vilnius) lisandub maikuus uue sihtkohana Gdańsk.

Suvehooajaks naasevad Transavia France otselendudega Pariisi Orly lennujaama ja Eurowings Prahasse.

Regionaalsed lennujaamad teenindasid oktoobris kokku 8614 reisijat: Tartu lennujaam 4501, Kuressaare lennujaam 2990, Kärdla lennujaam 917, Ruhnu lennuväli 110 ja Pärnu lennujaam 96 reisijat.