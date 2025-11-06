X!

Nädalalõpp tuleb veel soe, uuel nädalal läheb külmemaks

ilm
Lehekoristus Tartus
Lehekoristus Tartus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
ilm

Reedel jääb Eesti niiske ja sooja õhumassi alla – lõuna poolt piirab meid kõrgrõhuala ja põhjast, Skandinaavia tipust madalrõhuala. Öösel liigub sajuala üle maa läänest itta ja mitmel pool tekib udu. Ennelõunal udu hajub ja Lääne-Eestis on selgimisi, päeva peale sajuala taandub ja selgimisi on rohkem.

Öö vastu reedet tuleb pilves ja üksikute selgimistega. Aeg-ajalt sajab vihma ja mitmel pool on udu. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ja sooja on 7 kuni 11 kraadi.

Hommik on pilves, Lääne-Eestis üksikute selgimistega. Mitmel pool mandril sajab vihma ja on udu. Puhub mõõdukas edelatuul ja sooja on endiselt 7 kuni 11 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega ja mitmel pool on ilm sajune. Pärastlõunal lääne poolt alates sajuvõimalus väheneb. Edelatuul puhub 4 kuni 10 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb vahemikku 8 kuni 12 kraadi. 

Eesootav nädalavahetus püsib veel soe – öösel on keskmiselt 6, päeval 9–10 kraadi. Tuul on mõõdukas ja sajab vähest vihma, laialdasemalt pühapäeval.

Esmaspäevast hakkab aga õhk tasapisi jahenema, langetades teisipäevaks öise õhutemperatuuri juba miinuskraadidesse – külma on kuni kaks kraadi. Samas Lõuna-Eestis ja saartel on öösel veel sooja 4 kuni 7 kraadi, päeval 5 kuni 9 kraadi. Ja sadusid jääb pisut vähemaks.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

selgub võitja

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:06

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:50

ETV spordisaade, 6. november

21:33

Narva koolides toimetavad sel nädalal Eesti kunstnikud

21:29

Nädalalõpp tuleb veel soe, uuel nädalal läheb külmemaks

21:23

Fotod: Viljandis allkirjastasid koostööleppe Isamaa ja EKRE

21:20

Uus võimuliit püüab Haapsalu elanike arvu kasvule pöörata

21:20

Riias protestitakse Istanbuli konventsioonist taganemise vastu

21:08

Glinka jõudis Challengeri turniiril veerandfinaali

20:44

Ukraina droonid ründasid Kostroma oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

20:39

Eesti hokimehed panid Hispaania kindlalt paika

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20:44

Ukraina droonid ründasid Kostroma oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

05.11

Mets: Isamaa juba taandab end Tallinna linnavalitsusest, sest sealt hakkab soppa lendama

07:41

Koort: kapo ja prokuratuur läksid Bessedinit kinni pidades kindla peale

05.11

"Pealtnägija" ühe pere näitel: kust läheb sobimatute kasvatusviiside piir?

05.11

Michal: Reinsalu sõna on aus nagu Venemaa valimised

11:39

Luigas: praegu on aeg pidada jahti hispaania teetigude munadele

13:10

Rutte: NATO läks laskemoona tootmises Venemaast mööda

09:44

Jaapani ralli avakatse võitis Rovanperä, aga Tänak on soomlase kannul Uuendatud

07:10

Hannes Tamjärv lahkub KIK-i nõukogust

05.11

Mehed saavad isaks aina hiljem

ilmateade

loe: sport

21:50

ETV spordisaade, 6. november

21:08

Glinka jõudis Challengeri turniiril veerandfinaali

20:39

Eesti hokimehed panid Hispaania kindlalt paika

19:43

WTA finaalturniiril said paika poolfinaalide paarid

loe: kultuur

20:15

Retrospektiivnäituse avanud Mari Kurismaa: kartsin oma vanade maalidega kohtuda

19:38

Tauraite: peab olema kindel, et proovides juhtuv ei oleks teisele vastuvõetamatu

18:06

USA elav tšellist Silver Ainomäe astub üle kümne aasta taas kodupubliku ette

18:02

Vanemuises esietenduv "Nimi" uurib aususe piire

loe: eeter

19:38

Tauraite: peab olema kindel, et proovides juhtuv ei oleks teisele vastuvõetamatu

15:37

Kersti Heinloo: minu elus oli üks suurem murdepunkt 40-aastaselt

14:14

Bataadipüreest valmib Lõuna-Korea naiste ilujook, mis paneb naha särama

13:11

Kiriku ostnud mees: tahaksin jätta endast märgi maha

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (06.11.2025 18:00:00)

18:40

Vanemuises esietendub Tanel Jonase lavastatud tragikomöödia „Nimi”

17:20

Nursipalust leiti hulk erinevaid lõhkemata lõhkekehi

16:35

Avalik-õiguslikud ülikoolid ning haridusministeerium on sõlmimas uusi halduslepinguid

15:45

Viljandis allkirjastati koalitsioonilepe

15:30

Raadiouudised (06.11.2025 15:00:00)

12:35

Raadiouudised (06.11.2025 12:00:00)

11:45

Soomes on munatootmine rekordiliselt kõrge.

09:50

Norra parlament peatas suurima riikliku investeerimisfondi aktsiate müügi

09:25

Raadiouudised (06.11.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo