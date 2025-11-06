Nädalalõpp tuleb veel soe, uuel nädalal läheb külmemaks

Reedel jääb Eesti niiske ja sooja õhumassi alla – lõuna poolt piirab meid kõrgrõhuala ja põhjast, Skandinaavia tipust madalrõhuala. Öösel liigub sajuala üle maa läänest itta ja mitmel pool tekib udu. Ennelõunal udu hajub ja Lääne-Eestis on selgimisi, päeva peale sajuala taandub ja selgimisi on rohkem.

Öö vastu reedet tuleb pilves ja üksikute selgimistega. Aeg-ajalt sajab vihma ja mitmel pool on udu. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ja sooja on 7 kuni 11 kraadi.

Hommik on pilves, Lääne-Eestis üksikute selgimistega. Mitmel pool mandril sajab vihma ja on udu. Puhub mõõdukas edelatuul ja sooja on endiselt 7 kuni 11 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega ja mitmel pool on ilm sajune. Pärastlõunal lääne poolt alates sajuvõimalus väheneb. Edelatuul puhub 4 kuni 10 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb vahemikku 8 kuni 12 kraadi.

Eesootav nädalavahetus püsib veel soe – öösel on keskmiselt 6, päeval 9–10 kraadi. Tuul on mõõdukas ja sajab vähest vihma, laialdasemalt pühapäeval.

Esmaspäevast hakkab aga õhk tasapisi jahenema, langetades teisipäevaks öise õhutemperatuuri juba miinuskraadidesse – külma on kuni kaks kraadi. Samas Lõuna-Eestis ja saartel on öösel veel sooja 4 kuni 7 kraadi, päeval 5 kuni 9 kraadi. Ja sadusid jääb pisut vähemaks.