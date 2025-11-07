X!

Tarbijahinnaindeks tõusis aastaga 4,6 protsenti

Majandus
Piimatooted kaupluses.
Piimatooted kaupluses. Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
Majandus

Tarbijahinnaindeks jäi oktoobris võrreldes septembriga samale tasemele ning tõusis 2024. aasta oktoobriga võrreldes 4,6 protsenti, teatas statistikaamet. Hinnatõusu on kuude võrdluses pidurdanud toidukaubad, mille hinnad on nüüd kaks kuud järjest langenud, aasta lõikes on toit siiski 6,3 protsenti kallim.

Eelmise aasta oktoobriga võrreldes olid kaubad kaks protsenti ja teenused 8,3 protsenti kallimad.

Statistikaameti tarbijahindade statistika tiimijuht Lauri Veski tõi välja, et üldist hinnatõusu on kuude võrdluses pidurdanud peamiselt toidukaubad, mille hinnad on kaks kuud järjest langenud.

Toidukaubad odavnesid oktoobris võrreldes septembriga 1,2 protsenti. Toidu hinnalangust mõjutasid enim leivatoodete 4,8 protsendi, juustu 3,6 protsendi, puuviljade 2,1 protsendi ning kala ja kalatoodete 2,4 protsendi suurune odavnemine. Vastupidist mõju avaldasid või seitsmeprotsendiline ja kartuli 4,2 protsendi suurune hinnatõus.

"Võrreldes selle aasta septembriga oli oktoobris näha hinnalangust pea pooltes tooterühmades," selgitas Veski.

Elekter odavnes kuuga 1,3 protsenti. Bensiinihind langes oktoobris 0,5 protsenti ning diislikütuse hind tõusis 0,9 protsenti. Riiete ja jalatsite hinnad langesid kuuga 0,8 protsenti.

Kulutused eluasemele tõusid 2,5 protsenti, sealhulgas üürile 1,8 protsenti.

"Võrreldes eelmise aasta oktoobriga on suurtest tooterühmadest langenud ainult riiete ja jalatsite hinnad 6,9 protsenti, toidukaubad olid aga 6,3 protsendi võrra kallimad," kommenteeris Veski indeksi aastast tõusu.

Toidukaupadest on olnud aasta jooksul kõige kaalukamad liha ja lihatoodete 7,7 protsendi suurune hinnatõus, samuti piima, piimatoodete ja munade üheksa protsendi ulatuses kallinemine ning puuviljade 7,1 protsendi ja šokolaadi 34,3 protsendi suurune hinnatõus. Aastaga on odavnenud köögiviljad 3,6 protsenti ning suhkur 13,2 protsenti.

Samal teemal

selgub võitja

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:41

Saku vallas teevad koalitsiooni valimisliit ja Reformierakond

08:32

Kreeka alustab gaasi ammutamist Vahemerel

08:29

RALLIBLOGI | Ogier võttis järjekordse katsevõidu, Toyotal nelikjuhtimine Uuendatud

08:28

Plaanitav seadusmuudatus peaks vähendama suurtarbijatele elektri hinda

08:22

OTSE kell 12: ülevaade arengutest Ukraina sõja rinnetel

08:15

Mike James püstitas Euroliiga rekordi

08:11

Tarbijahinnaindeks tõusis aastaga 4,6 protsenti

08:05

Janno Põldma: Lotte lood sündisid Aasia restoranides toitu oodates

07:32

Saue vallas tegid koalitsiooni Laisa valimisliit, Isamaa ja Parempoolsed

07:13

Göteborgi lennujaam peatas droonide tõttu ajutiselt töö

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06.11

Sõja 1352. päev: Ukraina droonid ründasid Kostroma oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

08:29

RALLIBLOGI | Ogier võttis järjekordse katsevõidu, Toyotal nelikjuhtimine Uuendatud

05.11

Mets: Isamaa juba taandab end Tallinna linnavalitsusest, sest sealt hakkab soppa lendama

06.11

Koort: kapo ja prokuratuur läksid Bessedinit kinni pidades kindla peale

06.11

Luigas: praegu on aeg pidada jahti hispaania teetigude munadele

06.11

Rutte: NATO läks laskemoona tootmises Venemaast mööda

06.11

Uute autode müük on poole võrra langenud ja hinnad alla viinud

06.11

Tippgrant aitab lahti muukida 500 aasta vanust meditsiinimõistatust

06.11

Michal: minu entusiasm näha ekrestuvat Isamaad valitsuses on jahenenud

06.11

Meedia: üks Louvre'i varguses kahtlustatav on sotsiaalmeediategelane

ilmateade

loe: sport

08:29

RALLIBLOGI | Ogier võttis järjekordse katsevõidu, Toyotal nelikjuhtimine Uuendatud

08:15

Mike James püstitas Euroliiga rekordi

06.11

Üksiksõitja Kaljuvere võitis Austrias isikliku rekordiga

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

loe: kultuur

08:05

Janno Põldma: Lotte lood sündisid Aasia restoranides toitu oodates

06.11

Retrospektiivnäituse avanud Mari Kurismaa: kartsin oma vanade maalidega kohtuda

06.11

Tauraite: peab olema kindel, et proovides juhtuv ei oleks teisele vastuvõetamatu

06.11

USA elav tšellist Silver Ainomäe astub üle kümne aasta taas kodupubliku ette

loe: eeter

06.11

Tauraite: peab olema kindel, et proovides juhtuv ei oleks teisele vastuvõetamatu

06.11

Kersti Heinloo: minu elus oli üks suurem murdepunkt 40-aastaselt

06.11

Bataadipüreest valmib Lõuna-Korea naiste ilujook, mis paneb naha särama

06.11

Kiriku ostnud mees: tahaksin jätta endast märgi maha

Raadiouudised

06.11

Päevakaja (06.11.2025 18:00:00)

06.11

Vanemuises esietendub Tanel Jonase lavastatud tragikomöödia „Nimi”

06.11

Nursipalust leiti hulk erinevaid lõhkemata lõhkekehi

06.11

Avalik-õiguslikud ülikoolid ning haridusministeerium on sõlmimas uusi halduslepinguid

06.11

Viljandis allkirjastati koalitsioonilepe

06.11

Raadiouudised (06.11.2025 15:00:00)

06.11

Raadiouudised (06.11.2025 12:00:00)

06.11

Soomes on munatootmine rekordiliselt kõrge.

06.11

Norra parlament peatas suurima riikliku investeerimisfondi aktsiate müügi

06.11

Raadiouudised (06.11.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo