Tarbijahinnaindeks tõusis aastaga 4,6 protsenti

Tarbijahinnaindeks jäi oktoobris võrreldes septembriga samale tasemele ning tõusis 2024. aasta oktoobriga võrreldes 4,6 protsenti, teatas statistikaamet. Hinnatõusu on kuude võrdluses pidurdanud toidukaubad, mille hinnad on nüüd kaks kuud järjest langenud, aasta lõikes on toit siiski 6,3 protsenti kallim.

Eelmise aasta oktoobriga võrreldes olid kaubad kaks protsenti ja teenused 8,3 protsenti kallimad.

Statistikaameti tarbijahindade statistika tiimijuht Lauri Veski tõi välja, et üldist hinnatõusu on kuude võrdluses pidurdanud peamiselt toidukaubad, mille hinnad on kaks kuud järjest langenud.

Toidukaubad odavnesid oktoobris võrreldes septembriga 1,2 protsenti. Toidu hinnalangust mõjutasid enim leivatoodete 4,8 protsendi, juustu 3,6 protsendi, puuviljade 2,1 protsendi ning kala ja kalatoodete 2,4 protsendi suurune odavnemine. Vastupidist mõju avaldasid või seitsmeprotsendiline ja kartuli 4,2 protsendi suurune hinnatõus.

"Võrreldes selle aasta septembriga oli oktoobris näha hinnalangust pea pooltes tooterühmades," selgitas Veski.

Elekter odavnes kuuga 1,3 protsenti. Bensiinihind langes oktoobris 0,5 protsenti ning diislikütuse hind tõusis 0,9 protsenti. Riiete ja jalatsite hinnad langesid kuuga 0,8 protsenti.

Kulutused eluasemele tõusid 2,5 protsenti, sealhulgas üürile 1,8 protsenti.

"Võrreldes eelmise aasta oktoobriga on suurtest tooterühmadest langenud ainult riiete ja jalatsite hinnad 6,9 protsenti, toidukaubad olid aga 6,3 protsendi võrra kallimad," kommenteeris Veski indeksi aastast tõusu.

Toidukaupadest on olnud aasta jooksul kõige kaalukamad liha ja lihatoodete 7,7 protsendi suurune hinnatõus, samuti piima, piimatoodete ja munade üheksa protsendi ulatuses kallinemine ning puuviljade 7,1 protsendi ja šokolaadi 34,3 protsendi suurune hinnatõus. Aastaga on odavnenud köögiviljad 3,6 protsenti ning suhkur 13,2 protsenti.