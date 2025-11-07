X!

Reedel, 7. novembril suri tuntud advokaat Monika Mägi, teatas Concordia advokaadibüroo.

Monika Mägi sündis 1932. aastal. Õigushariduse omandas ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

Pärast Tartu Ülikooli lõpetamist 12 aastat prokurörina kurjategijaid vangi saatnud ja ühe surmaotsuse täideviimise juures olnud Mägist sai advokaat 1968. aastal.

Eesti ühe koloriitsema advokaadi tiitli teenis ta 1990. aastatel, kui kaitses kõmulistel protsessidel tuntud kriminaale, ärimehi, poliitikuid, riigiametnikke, politseinikke ja kultuuritegelasi, alustades allilma ristiisast Nikolai Tarankovist ja lõpetades telestaar Urmas Otiga.

Sama kümnendi lõpus sattust ta ise skandaali epitsentrisse, kui kaitsepolitsei süüdistas Mägit kohtunikule altkäemaksu andmises. Vastuoluline kohtutee lõppes Mägi täieliku õigeksmõistmisega.

2020. aastal tegid Monika Mägist dokumentaalfilmi Ken Saan ja Steven-Hristo Evestus.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

