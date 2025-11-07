Bulgaaria võtab Lukoili rafineerimistehase riigi kontrolli alla

USA kehtestas oktoobris sanktsioonid Venemaa kahele suurimale naftatootjale, Rosneftile ja Lukoilile, seoses Venemaa agressioonisõjaga Ukrainas.

Lukoil käitab Balkani suurimat naftarafineerimistehast Musta mere äärses Burgase linnas.

"USA sanktsioonid viivad tegelikult rafineerimistehase tegevuse seiskumiseni, kuna kõik partnerid keelduvad tegemast makseid Lukoilile kuuluvatele ettevõtetele," seisis Bulgaaria valitsuskoalitsiooni seadusandjate esitatud eelnõus.

Enamik parlamendisaadikuid kiitis muudatuse heaks.

Seaduse kohaselt määratakse ametisse erihaldur, kes hakkab teostama aktsionäride hääleõigust. Haldur tohib valitsuse heakskiidul müüa aktsiad uuele omanikule.

Lukoil-Neftochimi rafineerimistehas on Bulgaaria suurim ettevõte, mille käive oli 2024. aastal ligikaudu 4,7 miljardit eurot.

Ettevõtte turustusüksusel on Bulgaaria turul peaaegu monopol, mille tagab naftahoidlate ja bensiinijaamade võrgustik ning laevu ja lennukeid varustavad firmad.