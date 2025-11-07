X!

Eesti Energia juhid süüdistavad kehvas tulemuses nii bilansienergia kulu kui elektrihindu

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Eesti Energia juhid toovad kesise majandustulemuse põhjustena välja tootmisüksuste planeeritud hooldused, suurenenud bilansienergia kulud, õlitehase raamatupidamisliku väärtuse allahindluse seoses ehituse venimisega ja madalad elektrihinnad.

Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko ütles, et madalate energiahindade tõttu on taastuvenergia toodang olnud oodatust madalam. "Tuulikud oleks võinud rohkem toota, aga võrku ei saa rohkem toota kui võrku on tarbimist lülitatud," lisas ta.

Bilansilise energia volatiilsusega seotud kulud on sel aastal väga kõrged.

"Kui paneme tuuliku päev ette turule, siis me hindame ära ja ennustame, kui palju on tuult ja fikseerime ära tootmismahu sellega seonduvalt. Kui tuul puhub nõrgemini, siis see energia jääb tootmata ja selle eest tuleb meil maksta trahvi või n-ö ebabilansi eest tuleb osta energiat ja selle hind on väga kõrge," rääkis Durejko.

Baltic Energy Partners juhatuse liige Marko Allikson selgitas, et selle aasta bilansienergia kulud on suured kuna pärast veebruaris Venemaa võrgust eraldumist, pidid Baltimaad hakkama ise oma varudega bilanssi hoitma.

"Meil ei ole piisavalt juhitavaid võimsusi. See tähendab, et hinnad on ka kallid, sest turul pole soodsa hinnaga võimsusi. Loomulikult see tuleviku mõttes motiveerib paljude akude turule tulekut ja kindlasti see olukord paraneb järgnevatel aastatel oluliselt," lisas Allikson.

Eesti Energia kasumlikkust loodetakse tõsta taastuvenergia lülitamisega ühtsesse müügiportfelli pärast Enefit Greeni tagasiostmist.

"Me täna müüme palju taastuvenergiat vastu turgu, aga meil on võimalus kasutada seda ettevõtte sees ja oma kliendi vaatest efektiivsemalt," sõnas Durejko.

Rahandusminister Jürgen Ligi tõi probleemina esile tuule- ja päikeseenergia lahutamise üldisest energeetikaportfellist. "See et me suure hooga tuule- ja päikeseenegia lahutasime üldisest portfellist, oli problemaatiline algusest peale ja see on meile kätte maksnud. Me ei saa tasakaalustada portfelli ja me ei tarbijat ja tootmist kokku viia optimaalsel viisil," sõnas ta.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Samal teemal

selgub võitja

kahel kanalil!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:59

Suri kauaaegne ralliametnik Juhan Mänd

20:47

Meedia: Ukraina hävitas rünnakuga Donetskis tuhat Vene drooni Uuendatud

20:28

Palestiina-meelsed protestijad korraldasid Pariisi kontserdil kaose

20:24

Viimsist ei olnud võõrsil Ventspilsile vastast

19:42

Valijeva jääb lõplikult Tallinnas võidetud medalist ilma

19:40

Eesti Energia juhid süüdistavad kehvas tulemuses nii bilansienergia kulu kui elektrihindu

19:31

Galerii: algas 29. Pimedate Ööde filmifestival

19:30

Selgusid Grammyde nominendid

19:21

PÖFF-i elutööpreemia pälvinud Budraitis: näitleja peamine juhendaja on raha

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:20

Gunvor loobus Lukoili välisvarade ostust

20:47

Meedia: Ukraina hävitas rünnakuga Donetskis tuhat Vene drooni Uuendatud

09:50

Toyotal on Jaapanis Ogier' vedamisel kolmikjuhtimine, Tänak kuues Uuendatud

16:11

Suri tuntud advokaat Monika Mägi

07:04

Kõlvart soovitas Michalil peaministrina väärikaks jääda

16:35

Välisministeerium Limp Bizkiti kontserdist: agressiooni toetajate kutsumine on lubamatu Uuendatud

14:29

Kohus otsustas Kairi Kuusemaa tingimisi enne tähtaega vabastada

09:16

Karis: peab juhtuma väike ime, et keegi veenab mind uuesti kandideerima

06:39

November toob külmema ilma ja tõstab kütmisega seotud elektrinõudlust

06.11

Sõja 1352. päev: Ukraina droonid ründasid Kostroma oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

ilmateade

loe: sport

20:59

Suri kauaaegne ralliametnik Juhan Mänd

20:24

Viimsist ei olnud võõrsil Ventspilsile vastast

19:42

Valijeva jääb lõplikult Tallinnas võidetud medalist ilma

18:57

Võru Barrus lõi käed 47-aastase Soome võrkpallilegendiga

loe: kultuur

19:31

Galerii: algas 29. Pimedate Ööde filmifestival

19:30

Selgusid Grammyde nominendid

19:21

PÖFF-i elutööpreemia pälvinud Budraitis: näitleja peamine juhendaja on raha

18:50

Meel Paliale: filmiakadeemia liikmetele mõjus "Pikad paberid" värskendavalt

loe: eeter

14:31

Noorte muusikute konkurss "Klassikatähed 2025" kulmineerub särava finaaliga

14:21

Mart Kalm: karistused ei ole mind kunagi traumeerinud

10:56

VIDEO: Ants Uustalu õpetab mardihane tükeldama ja valmistab hõrgu roa

09:31

Lavakunstikooli juht: õppejõud ja üliõpilane poleks pidanud koos hotellis ööbima

Raadiouudised

18:40

Ministeerium otsib võimalusi Pärnu lahe kalavaru suurendamiseks

18:35

Eesti Energia sai kolmandas kvartalis suure kahjumi

18:35

Tallinna võimukõnelustel osalejad: Liivalaia trammiteed ei tule

18:35

Päevakaja (07.11.2025 18:00:00)

15:50

Kolonel Kiviselg: Venemaa jätkab Ukraina tsiviiltaristu pommitamist

15:40

Viljandi valla uus võimuliit: tuuleparke siia ei tule

15:40

Vaga: Reformierakond läheb riigikogu valimistele Michali juhtimisel

15:25

Raadiouudised (07.11.2025 15:00:00)

14:45

Viieteistkümnes koolis käib noppeõpe

14:45

Raadiouudised (07.11.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo