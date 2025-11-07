Nädalavahetus algab maheda sügisilmaga

Sajupilved taanduvad reede hilisõhtul Eesti kohalt itta ja seejärel saab mõjusamaks lõuna poolt üle Baltimaade ulatuv kõrgrõhuala. Ilm on sajuta ja mitmel pool on selgimisi.

Öö vastu laupäeva tuleb muutliku pilvisusega. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 2 kuni 10 kraadi.

Hommik on muutliku pilvisusega ja olulise sajuta. Kohati on udu. Puhub edela- ja lõunatuul 1 kuni 7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja on 3 kuni 10 kraadi.

Laupäeva ennelõunal püsib veel paiguti udu, pärastlõunal sajab kohati vähest vihma. Edela- ja lõunatuul puhub 1 kuni 7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7 kuni 11 kraadi.

Pühapäeval sajab mitmel pool vähest vihma. Öösel on sooja 3 kuni 9, päeval 6 kuni 10 kraadi. Sarnane ilm tuleb ka esmaspäeval, küll on õhk pisut jahedam.

Teisipäeval võib öine õhutemperatuur langeda juba kergesse miinusesse, samas rannikul on kuni +8 kraadi sooja, päeval tõuseb õhusoe kuni 9 kraadini. Ilm on pilves ja mitmel pool sajune.

Kolmapäeval õhusoe taas pisut tõuseb ja vihma sajab vaid paiguti.