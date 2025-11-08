X!

Hegsethi sõnul ei lahku USA väed Rumeeniast

USA sõjaminister Pete Hegseth.
USA sõjaminister Pete Hegseth.
Ameerika Ühendriigid ei vähenda vägede hulka NATO idatiival, küll aga paigutatakse väed ümber, kinnitas USA sõjaminister Pete Hegseth.

Bukaresti teatel jääb Rumeeniasse 900 kuni 1000 USA sõdurit senise 1700 asemel. Ära viiakse üks brigaad ja seda ei asendata. Pentagoni teatel USA võimekus Euroopas NATO viiendale artiklile reageerida kannatada ei saa.

USA ajakirjanik tuletas küsimuses Hegsethile meelde, et varem on ta lubanud, et vägesid Euroopast välja ei tõmmata. 

"Te ütlesite, et ei tõmba USA vägesid Euroopast välja. Mõni nädal hiljem teatas Pentagon, et Rumeeniast tõmmatakse välja arvestatav hulk vägesid. Kas te olete meelt muutnud või eiras Pentagon teie hinnangut," küsis ajakirjanik.

"Absoluutselt miski pole Valge majaga kooskõlastamata. Kõik see on osa meie vaatest Euroopale ja Rumeeniasse jäävad väed alles, kuid korraldame pisut ümber nende roteerumise ja käigushoidmise," vastas Hegseth.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

