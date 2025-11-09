Süüria president saabus pärast mustast nimekirjast eemaldamist USA visiidile

Süüria president Ahmed al-Sharaa saabus laupäeval ametlikule visiidile Washingtoni, kaks päeva peale seda kui Ameerika Ühendriigid ametlikult ta terrorismiga seotud inimeste mustast nimekirjast eemaldas.

11 kuud riiki juhtinud endine islamistlik mässuline Ahmed al-Sharaa kohtub esmaspäeval USA presidendi Donald Trumpiga.

Mõned tunnid enne Sharaa saabumist USA pealinna teatas Süüria, et on pidanud kinni 71 Islamiriigiga seotud inimest.

Sharaa kõnelustel Trumpiga saabki ilmselt olema olulisel kohal arutelu ühistest jõupingutustest Süürias asuvate terrorirühmituse alles jäänud osade kõrvaldamiseks.

Võimu võtmisest on Sharaa otsinud võimalusi tuua Süüria 13 aastat kestnud kodusõja ja Assadi režiimi isolatsiooni järel tagasi ülejäänud maailma ette.

Septembris ÜRO peaassambleel peetud kõnes sõnas Sharaa, et Süüria on võtmas tagasi oma positsiooni maailma riikide seas ning kutsus rahvusvahelist üldsust riigile kehtestatud sanktsioone lõpetama.

Reedel eemaldati Sharaa ja tema siseminister Anas Hasan Khattab USA terrorismi toetamises kahtlustatavate inimeste nimekirjast. USA rahandusministeerium nimetas otsust tunnustuseks Süüria juhtide seni tehtud edusammudele.