Uus nädal algab pehmema sügisilmaga

Novembri esimene nädal algas pehmema sügisilmaga ja paistab, et vähemalt uue nädala esimene pool jätkub sama leebelt. Mardipäev tuleb pilvine, õrna vihma ja uduga.

Öö tuleb pilves. Mitmel pool sajab vähest vihma ja on udu. Tuul puhub valdavalt läänekaarest 1 kuni 7, Virumaa rannikul kirdest kuni 10 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemikku 4 kuni 8 kraadi.

Ka hommikul sajab kohati vähest vihma ja on udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ja sooja on 4 kuni 8 kraadi.

Päeval sajab juba mitmel pool vähest vihma ja puhub nõrk muutliku suunaga tuul, põhjarannikul kirde- ja idatuul 3 kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 9 kraadi.

Teisipäev tuleb valdavalt pilves, kohati sajab vähest vihma, ja õhtu on sajusem just Lääne-Eestis. Öösel on sooja 1 kuni 5, rannikul kuni 8, päeval 4 kuni 9 kraadi.

Kolmapäeva öö on paari kraadi võrra soojem, päeval on kuni 10 kraadi, paiguti sajab vähest vihma ja õhtu on sajusem mandril. Neljapäev on veelgi soojem, öine keskmine tõuseb 6 kraadini, päeval on sooja kuni 12 kraadi. Vihma sajab öösel ja ennelõunal, pärastlõunal sadu järk-järgult lakkab. Ja praeguse ilmaprognoosi järgi reedel õhk tublisti jaheneb, langetades öise õhutemperatuuri kuni -1 kraadini, päeval on 2 kuni 7 kraadi, ning Põhja-Eesti sajab mitmel pool vihma ja lörtsi.