Klaas: tahame sel nädalal Tartu koalitsioonilepingu allkirjastada

"Me oleme koalitsioonikõnelustega kenasti edasi liikunud ja sellel nädalal tahame ka lepingu allkirjastada. Kõik need kokkulepped, mis on selle protsessi jooksul sõlmitud, on jõus ja peavad ning sellest lähtuvalt loodan oma tööd edasi teha," ütles Klaas.

Võrreldes Reformierakonda Isamaaga, ütles Klaas, et mõlema erakonna majanduspoliitika ja suhtumine ettevõtlusse on sarnased. "Me mõlemad tahame, et asjad käiksid kiiresti, planeeringuid ja ehitusõigust menetletaks tõhusalt, siis selline vaade ettevõtja poole, kust see ühiskondlik rikkus maksutulu näol ju tuleb, on meil kindlasti ühesugune. Seda on nii Toompea koalitsioonides näha olnud kui ka Tartu koalitsioonides, kindlasti on see nõnda," lausus Klaas.

"Kindlasti ka loogiline suhtumine linnaruumi arendamisesse, aga ikkagi nähes väga selgelt, et kõik inimesed, kes liiguvad – olgu nad siis jalgsi, jalgrattaga, ühistranspordiga või autoga või läbisegi, nagu me üldjuhul kõik teemegi, kasutades sõltuvalt päevast ja vajadusest erinevaid transpordiliike – et ka siin on väga palju ühisosa. Kindlasti peab see kõik olema loogiliselt välja toodud ja edasises töös arvestatud," lisas ta.

"Kindlasti me näeme Tartut linnana, nagu Valdur Mikita ütleb, et Eesti mõeldi välja Tartus. Tartu linna positsiooni tugevdamine – need on meil ühesugused teemad," sõnas Klaas.

Klaas rääkis, et Tartul on kindlasti tarvis vaeva näha bussiliikluse parema ja sujuvama korraldusega, et see ka naaberomavalitsusi paremini kataks.

Ta meenutas, et äsja lõppenud valimisdebattides oli teemaks, et jalakäijad ja jalgratturid ei saa ühes ruumis, ühel teel enam turvaliselt liikuda ja et eriti jalakäijad on seal ohustatud. "Nii et jalakäijate turvalisuse eest me seisame jätkuvalt ning nii kõnniteede kui ka rattateede rajamine on kindlasti teema. Nagu ka autoliiklus on jätkuvalt teema."

"Oleme kokku leppinud nõnda, et me peame oma üldplaneeringu üle vaatama ka liikuvuse aspektist lähtudes ja tegema talle rakendusjuhise. Mis see tähendab? Tähendab seda, et me peame otsa vaatama senisele praktikale ja sellele, kuidas seda asja veelgi paremini arendada. Täna on üldplaneering selle koha peal siiski laialivalguv, nii et seda peab rakendusjuhisega täpsustama ja kui peaks vajalik olema, siis ka liikuvusteemal teemaplaneeringu tegema," rääkis Klaas.

"Aga igal juhul tähendab see seda, et Tartu linnas arendatakse edasi nii jalakäijate, jalgratturite kui ka loomulikult autode liikumisvõimalusi. Nii näiteks oleme öelnud, et põhimagistraalid nagu Turu ja Riia, mida ka Reformierakond enne valimisi valimisprogrammis rõhutas, peavad jääma neljarealisteks. Aga jalakäijate ja rattateede koha peal on kindlasti see teema, et kuivõrd me oleme planeerinud neid ikkagi üle linna, siis peab seda plaani sellise pilguga üle vaatama, et kas kõik need proportsioonid on asjakohased," lausus Klaas.

Urmas Klaas rääkis, et kokkuleppe kohaselt on plaanis tuua Veeriku kooli remondiga seoses investeerimiskava ettepoole. "Meie plaan on selline, et selle valitsemisperioodi lõpuks, 2029. aasta hilissügisel, on Veeriku kool koos spordihoonega ja välialadega korralikult rekonstrueeritud," ütles Klaas.

Saatejuht Mirko Ojakivi küsis Klaasilt, kas see võib olla viimane kord, kui ta Tartu linnapeaks saab, sest Klaasi puhul on spekuleeritud võimalikust peaministriks minekust.

"Ma ei tahaks küll praegu sellel teemal spekuleerida. Praegu on esmatähtis see, et me saaksime oma koalitsioonikõnelustele kindlasti punkti alla ja et me kindlasti koalitsioonilepingu lähiajal allkirjastame. Kahjuks volikogu kokkukutsumine siin venib, sellepärast et riigikohus lahendab valimiskaebusi. Riigikohus teeb oma tööd, lihtsalt vajab selleks aega. Ja asume kohe ka siis eelarvekavandiga töötama, lähme nende teemadega edasi. Ja ikkagi ütleme nii, et Eestile on kombeks üks Tartu linnapea korraga," vastas Klaas.