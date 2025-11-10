Tallinna Sadama puhaskasum kasvas kolmandas kvartalis aastaga 54 protsenti

Juhatuse esimees Valdo Kalm on tulemustega rahul.

"Kolmas kvartal läks meil isegi väga hästi võib öelda, kaubaäris kaheksa protsenti kasvas kaubamaht ja ka reisijateäri näitas paariprotsendilist kasvu," ütles Kalm.

Ta märkis, et üheksa kuud on olnud mõõdukas kasv ettevõtte põhiäris.

"Ma tooksin esile just kruiisiäri, mis on meie jaoks väga tähtis, see hooaeg oli üks paarkümmend protsenti rohkem laevu ja ka üks paarkümmend protsenti rohkem kruiisireisijaid. Aga kõige vahvam on see, et selles viimases kvartalis, kus me nüüd juba oleme, ootame kümmet kruiisilaeva. Ja esimest korda on meil viis nii-öelda talve- ehk jõulukruiisi. See on rekordnumber," rääkis Kalm.

"Kui Eesti import-eksport kasvab, siis me arvame, et ka meie kaubamahud taastuvad, seal on põhiliselt konteinerid, mis näitavad seda, ja loodame, et ka reisijate arv aasta lõpuks ikkagi jätkab kasvamist ja saame oma eesmärgid täidetud," lisas ta.