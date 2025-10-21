Parempoolsed lükkasid Rakveres tagasi Isamaa kutse koalitsiooni

Parempoolsed lükkasid tagasi Isamaa kutse koalitsiooni Rakvere linnas, kuna ei näe ettepaneku taga siirast soovi koostööks. Isamaa sai Rakvere 21-liikmelises volikogus 11 mandaati ehk koalitsioonipartnerit enda kõrvale linna juhtimiseks ei vaja.

Rakvere volikogus kaks mandaati saanud Parempoolsete hinnangul ei olnud Isamaa motiivid koalitsiooni moodustamiseks sisulised, vaid formaalsed.

"Meile pakutud koostööettepanekust ei tõusnud esile Isamaa siiras tahe ühtse ja võrdse meeskonnana linna arendamisse panustada," ütles Parempoolsete Rakvere osakonna juht Siim Tuus. "Seda kinnitab ka Isamaa läbirääkija ühismeedias öeldu – koalitsioon olevat vajalik põhjusel, et volikogus on 21 kohast 11 saanud Isamaa ülekaal liiga väike, "sest võib juhtuda, et keegi on haige, reisil vms.""

Parempoolsete hinnangul ei saa Rakvere linna juhtida niimoodi, et peamine mure on saadikute kohalviibimine, mitte linna sisuline juhtimine. "Me ei osale koalitsioonis, kus meie rolliks on pakkuda suuremale osapoolele võimalust rahulikult puhkamas käia," ütles Tuus.

Tuus lisas, et Isamaa lähenemine ei anna kindlust, et Parempoolsed saaksid koalitsioonis oma poliitikat ellu viia.

Lisaks Isamaale ja Parempoolsetele pääses Rakvere volikokku EKRE nelja mandaadiga, SDE kahe mandaadiga ning Reformierakond ja Keskerakond kumbki ühe mandaadiga.

Isamaa on Rakveres võimul olnud 1993. aastast. Pärast 2021. aasta valimiste võitmist sõlmis Isamaa koalitsiooni Keskerakonnaga ning Keskerakonna esimehe vahetudes liitusid Rakvere koalitsioonis olnud poliitikud Isamaa fraktsiooniga.