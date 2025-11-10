X!

BBC palus Trumpi video eest vabandust

USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/AP
Suurbritannias jätkub tuline arutelu BBC tegevuse üle ning ringhäälingu juhatuse esimees Samir Shah palus vabandust otsustusvea eest seoses ringhäälingu avaldatud videoga Ühendriikide presidendist Donald Trumpist.

"Mõistame, et viis, kuidas kõnet oli lõigatud, jättis mulje vägivallale õhutamisest. BBC palub selle otsustusvea eest vabandust," ütles Shah kirjalikus avalduses Briti parlamendi komiteele.

BBC peadirektor ja uudistejuht juba astusid möödunud pühapäeval Trumpi kõne eksitava lõikamise tõttu tagasi. 

Skandaal sai alguse umbes nädal tagasi, kui ajaleht Telegraph teatas BBC möödunud suvel koostatud sisememost. Memo kohaselt oli kahest erinevast videost kokku pandud lõik Trumpi kõnest saates sihilikult monteeritud nii, et Trump näis õhutavat 2021. aasta 6. jaanuaril kongressis toimunud vägivallale.

Trump ise nimetas BBC-st lahkunud juhte korrumpeerunuks ja ebaausaks ning tänas ajalehte The Telegraph. 

Briti meedia teatas esmaspäeval, et Trump saatis BBC-le ka kirja, milles ähvardab ringhäälingut kohtuga. BBC teatas, et sai kirja kätte ja lubas sellele vastata. 

Kirjas seisab, et BBC peab võtma tagasi kõik Trumpi kohta levitatud valed ning tegema seda sama silmatorkaval viisil, nagu need algselt avaldati. Kirjas seisab, et kui BBC ei täida kõiki Trumpi nõudmisi, siis nõuab ta kohtus ringhäälingult miljard dollarit.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph, BNS

