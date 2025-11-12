X!

Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Sutt, Pevkur

Eesti
Kristen Michal riigikogus
Kristen Michal riigikogus Autor/allikas: Erik Peinar/riigikogu
Eesti

Riigikogu infotunnis osalevad ja vastavad saadikute arupärimistele peaminister Kristen Michal, energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ning kaitseminister Hanno Pevkur.

Peaminister vastab riigikogu liikmete küsimustele absoluutse vaesuse ja töötukassa tegevuse, ettevõtluse alustamise toetuse osundamise lõpetamise, riigikaitse raporti, efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoja tegevuse, valitsuse otsuste ja usalduse, väärtuste, majandusliku ebavõrdsuse, julgeoleku ning olukorra kohta riigis.

Energeetika- ja keskkonnaminister vastab riigikogu liikmete küsimustele energiahindade prognoosi ja käenduse kohta.

Toimetaja: Urmet Kook

