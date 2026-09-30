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Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Keldo ja Ligi

Eesti
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Riigikogu infotunnis vastavad täna riigikogu liikmete küsimustele peaminister Kristen Michal, energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo ning rahandusminister Jürgen Ligi. Kell 12 algavat infotundi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Michal vastab küsimustele piiride, riigieelarve, julgeoleku, energiakandjate hinnatõusu ja riigieelarve, peaministri vastutuse, poliitilise kultuuri ja otsuste läbipaistvuse ning Rail Balticu ja riigieelarve kohta.

Liig vastab küsimusele Reformierakonna retoorika, eelarve riskide varjamise ja maksude kohta.

Keldo vastab küsimusele kliimaseaduse ja majanduse konkurentsivõime kohta.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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